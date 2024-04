A Salerno il 15 aprile l’appuntamento con la giornata del Made In Italy 

Made in Italy, Sì lo voglio. Salerno celebra il matrimonio tra promozione del territorio ed eccellenze produttive: il prossimo 15 aprile, nella sede di via Roma della Camera di Commercio di Salerno, in occasione della giornata nazionale del Made in Italy, Salerno ospiterà una delle trecento iniziative promosse in Italia, per celebrare, su impulso del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso una giornata dedicata, le eccellenze italiane. È stato direttamente il ministro Urso incontrando a Roma il presidente provinciale Cna Salerno, Lucio Ronca accompagnato dal maestro orafo, Rosmundo Giarletta a confermare l’inserimento, tra le iniziative ministeriali in programma il 15 aprile in tutt’Italia, anche la tappa di Salerno con il progetto promosso da Cna Salerno e ideato e voluto dal segretario Simona Paolillo. “La nostra giornata del Made in Italy sarà un evento che richiamerà l’attenzione di tutti sul valore economico, culturale e sociale dell’artigianato- ha dichiarato il presidente Lucio Ronca- siamo orgogliosi di essere stati inseriti nel calendario del Ministero del Made in Italy”. L’obiettivo è fare di questa iniziativa una tappa fissa nel calendario degli eventi salernitani come sostiene uno dei fautori dell’iniziativa “Made in Italy, sì lo voglio”, il Maestro orafo Rosmundo Giarletta che, insieme al presidente di Cna Salerno, ha partecipato all’incontro con il Ministro Urso. “Sarà l’occasione concreta per dare risalto a tutto quel mondo di piccolissime, piccole e medie imprese, questi artigiani e quelle botteghe che ogni giorno, creando e producendo bellezza diffondono il nostro patrimonio di tradizioni, storia e cultura – ha dichiarato Rosmundo Giarletta- è il made in Italy del nostro artigianato artistico il nostro principale brand internazionale”. Per Cna Salerno la prima giornata celebrativa del Made in Italy sarà l’occasione per stringere un patto concreto e duraturo di impegno e valorizzazione dell’artigianato come un matrimonio. Da qui la scelta del titolo “Made in Italy, sì lo voglio” che ha colpito anche i referenti ministeriali e lo stesso Ministro Urso che, nell’incontro con Ronca, ha subito ricordato le ceramiche vietresi. La sede di via Roma della Camera di Commercio di Salerno, il 15 aprile, diventerà anche una vetrina per ospitare alcuni esempi delle nostre produzioni Made in Salerno: le ceramiche vietresi, ma anche la Moda Positano e l’arte orafa in un’esposizione che sottolineerà il legame tra l’artigianato e l’identità territoriale. La giornata di Salerno dedicata al Made in Italy vede anche il patrocinio della Regione, della Provincia e del Comune di Salerno oltre che della Camera di Commercio guidata da Andrea Prete che ha fortemente sostenuto il valore di questa giornata. Il 15 aprile si realizzeranno due sessioni tematiche: la prima che vede il faccia a faccia tra i maestri artigiani e la generazione Zeta. Un’intervista a più voci e un viaggio tra i mestieri del made in Italy per affascinare le nuove generazioni invitandole a cercare nell’artigianato il loro futuro. Protagonisti di questo momento il vice presidente della Cciaa, Giuseppe Gallo, l’assessore al Turismo, eventi e attività produttive del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara, il direttore dell’Ifts Creta e di Pform Group, Alfonso Esposito, la dirigente scolastica del Liceo Artistico Sabatini-Menna, Renata Florimonte e l’assessore alla Formazione della Regione Campania, Armida Filippelli, da sempre sensibile ai fabbisogni formativi dei “mestieri” legati al made in Italy. A conclusione di questa mattinata la Cna Salerno consegnerà anche gli encomi ai maestri artigiani dell’anno in corso. Nel pomeriggio, alle 16, si terrà la tavola rotonda, moderata dal giornalista Gianni Molinari, le cui conclusioni saranno affidate al Segretario Generale di Cna Nazionale, Otello Gregorini. Partecipano all’incontro: Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, il Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, Franco Picarone, il Presidente di Unioncamere Andrea Prete e Lucio Ronca, Presidente di Cna Salerno. Gli eventi in Regione Campania Sono previsti circa 300 eventi che si svolgeranno dal 5 al 25 aprile sia in Italia che all’estero. La Regione Campania, in coerenza con le linee regionali d’intervento per le azioni a sostegno e promozione del settore moda e design, ha scelto di concentrare l’attenzione sulla moda, filiera strategica di eccellenza, che ben rappresenta il Made in Italy nel mondo. L’evento, articolato in più giornate e sedi, dal titolo “L’Ecosistema culturale e produttivo del made in Italy regionale, tra patrimoni culturali, innovazioni e imprese”, prevede visite guidate, laboratori, mostre, workshop e conferenze che si svolgeranno il 15, 16 e 18 aprile. Il programma è stato sviluppato nell’ambito delle iniziative del Modec – Moda e Design della Regione Campania, su iniziativa dell’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Campania e della Direzione per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del made in Italy, in collaborazione con Fondazione Mondragone Napoli, Museo della Moda Napoli, Officina Vanvitelli, Infrastruttura di ricerca di innovazione per il Made in Italy Caserta, Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti, Unione Industriali Napoli e Nola Business Park Cis. L’evento proposto intende far conoscere al grande pubblico ed ai giovani, attraverso gli attori dell’ecosistema, la costellazione della realtà del Made in Italy regionale, attraverso i suoi talenti, le imprese, le infrastrutture di ricerca e il Museo Mondragone che ospita il patrimonio della moda regionale. L’obiettivo è quello di ampliare l’ecosistema portando alla luce tutto il lavoro svolto ed i suoi risultati in termini di ricadute sui territori, sull’occupazione e la valorizzazione dei giovani, sui temi della sostenibilità e dell’inclusività attraverso la collaborazione tra università ed imprese. “La sinergia già sperimentata, in occasione dell’evento M.IT. Meet Italian Brands dello scorso gennaio, può rappresentare un modello a cui devono ispirarsi le micro e piccole imprese della Campania che, soltanto attraverso forme di aggregazione in rete, sono in grado di creare le condizioni per vincere le sfide che le grandi trasformazioni e le conseguenti transizioni stanno ponendo al sistema produttivo – ha dichiarato l’assessore alle Attività Produttive, antonio Marchiello. E’ stato aperto un “cantiere” di idee e iniziative che opportunamente valorizzate possono rappresentare occasioni di sviluppo per il territorio regionale in termini di occupazione, di sostegno dei giovani talenti, nell’ottica dell’innovazione, della sostenibilità e dell’inclusività, attraverso uno stretto dialogo tra università e imprese”. maTutte le attività in programma saranno presentate il prossimo 15 aprile alle ore 10.00 presso Museo della Moda di Napoli.