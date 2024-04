Salernitana, Colantuono cambia ancora

Alla ricerca di maggiore pericolosità in fase offensiva, Stefano Colantuono cambia la Salernitana. Per la partita di stasera allo stadio Arechi con il Sassuolo ci saranno diverse novità, negli uomini ma non nello schema. In partenza sarà ancora 4-4-2 con Candreva a supporto della punta centrale che potrebbe essere di nuovo Simy ma c’è Weissman che insidia fortemente il suo posto. A centrocampo torna titolare Coulibaly al posto di Basic, non al meglio della condizione. Il maliano farà coppia in mezzo con Maggiore. A destra Tchaouna con compiti dichiaratamente offensivi per dare man forte all’attacco. Il giovane francese è di proprietà della Salernitana e ha catturato l’attenzione di vari club, italiani e stranieri. Dall’altra parte, a sinistra, potrebbe esserci l’altra novità del centrocampo con Vignato e Gomis per una maglia da titolare. A Bologna in quel ruolo ha agito Bradaric che dovrebbe essere arretrato in difesa come terzino sinistro, al posto di Pellegrino. Il pacchetto arretrato sarà completato da Pierozzi a destra, Pirola e Manolas al centro. Gyomber e Fazio hanno ancora problemi e anche Boateng potrebbe saltare il match. Assente anche Ochoa, tra i pali conferma per Costil. Tra gli indisponibili pure Kastanos.