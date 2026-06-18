Salerno celebra compleanno Salernitana nel ricordo di Ricchetti

Venerdì 19 giugno 2026, in occasione dell’anniversario della fondazione della Salernitana, la

città di Salerno vivrà una giornata speciale dedicata alla storia, ai protagonisti e alla

passione che da oltre un secolo uniscono il popolo granata alla propria squadra.

L’intera manifestazione sarà dedicata alla memoria dell’indimenticabile Carlo Ricchetti, per

tutti “CR7”, figura amatissima della tifoseria granata e simbolo autentico di un amore

incondizionato per la Salernitana. Il suo ricordo accompagnerà ogni momento della

giornata, nel segno dell’appartenenza, dell’amicizia e della passione che hanno

caratterizzato la sua vita.

Alle ore 12.00, presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città, saranno inaugurate due mostre

dedicate alla storia della Salernitana e all’identità della città. La prima, “Le Maglie della

Storia della Salernitana”, curata da Casacca Granata, proporrà un viaggio attraverso le divise

che hanno accompagnato alcune delle pagine più significative della storia granata. La

seconda, curata da Massimo De Vita, sarà una mostra fotografica dedicata alla Salernitanità,

con particolare attenzione alla figura del pisciuaolo e ai simboli più rappresentativi

dell’identità cittadina, in un racconto per immagini che intreccia tradizione, appartenenza e

passione.

Alla manifestazione prenderanno parte numerosi ex calciatori che hanno scritto pagine

importanti della storia della Salernitana. Hanno già confermato la loro presenza Pisano,

Radovanović, Lanzaro, Di Michele, Polito, Tosto, Del Grosso, Ginestra, Fusco, De Cesare,

Ferrarese, Cardinale, Mounard, Botticella, Bombardini, Montervino, Cudini, Amore,

Mancuso, Imparato, Ferraro, Coscia, Efficie, Cartone, Genco, Franco, De Crescenzo, Avallone,

Vastola, Carbonaro, Siano, Sica, Di Fruscia, Zaccaro, Madaro, Giannatiempo, Tinaglia,

D’Aversa, Vulpiani, Pasquali, Chiancone, Viscido, Marchi, Leccese, Capone, De Canio, Giuliani,

Genovese, Incarbona, Di Venere e Braione.

Sarà inoltre presente la Fiaccola della Prevenzione della Fondazione Fioravante Polito,

simbolo dell’impegno sociale e della promozione della cultura della prevenzione attraverso

lo sport.

Nel pomeriggio, alle ore 17.30, il Santa Teresa Beach Soccer ospiterà un triangolare tra

vecchie glorie granata e amici della Salernitana. Il momento sportivo rappresenterà il cuore

della manifestazione e costituirà un ulteriore e sentito omaggio a Carlo Ricchetti, una

persona che ha lasciato un segno profondo nel mondo granata e nel cuore di quanti hanno

avuto la fortuna di conoscerlo.

A rendere ancora più speciale la giornata sarà la partecipazione di alcuni tra i più apprezzati

artisti e personaggi del panorama salernitano, tra cui Villaperbene, Tonico & Morfuco, Yari

Gugliucci, Pierluigi Gigante e Don Roberto, che contribuiranno a celebrare una grande festa

popolare all’insegna dell’identità e dell’orgoglio granata.

La giornata del 19 giugno rappresenterà un’importante occasione di incontro per tifosi,

appassionati e cittadini, un momento per celebrare il compleanno della Salernitana

attraverso il ricordo dei suoi protagonisti, la passione della sua gente e la memoria di Carlo

Ricchetti “CR7”, il cui amore per la Bersagliera continua ancora oggi a essere un esempio

per l’intera comunità granata.