Salerno celebra compleanno Salernitana nel ricordo di Ricchetti

Venerdì 19 giugno 2026, in occasione dell’anniversario della fondazione della Salernitana, la
città di Salerno vivrà una giornata speciale dedicata alla storia, ai protagonisti e alla
passione che da oltre un secolo uniscono il popolo granata alla propria squadra.
L’intera manifestazione sarà dedicata alla memoria dell’indimenticabile Carlo Ricchetti, per
tutti “CR7”, figura amatissima della tifoseria granata e simbolo autentico di un amore
incondizionato per la Salernitana. Il suo ricordo accompagnerà ogni momento della
giornata, nel segno dell’appartenenza, dell’amicizia e della passione che hanno
caratterizzato la sua vita.
Alle ore 12.00, presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città, saranno inaugurate due mostre
dedicate alla storia della Salernitana e all’identità della città. La prima, “Le Maglie della
Storia della Salernitana”, curata da Casacca Granata, proporrà un viaggio attraverso le divise
che hanno accompagnato alcune delle pagine più significative della storia granata. La
seconda, curata da Massimo De Vita, sarà una mostra fotografica dedicata alla Salernitanità,
con particolare attenzione alla figura del pisciuaolo e ai simboli più rappresentativi
dell’identità cittadina, in un racconto per immagini che intreccia tradizione, appartenenza e
passione.
Alla manifestazione prenderanno parte numerosi ex calciatori che hanno scritto pagine
importanti della storia della Salernitana. Hanno già confermato la loro presenza Pisano,
Radovanović, Lanzaro, Di Michele, Polito, Tosto, Del Grosso, Ginestra, Fusco, De Cesare,
Ferrarese, Cardinale, Mounard, Botticella, Bombardini, Montervino, Cudini, Amore,
Mancuso, Imparato, Ferraro, Coscia, Efficie, Cartone, Genco, Franco, De Crescenzo, Avallone,
Vastola, Carbonaro, Siano, Sica, Di Fruscia, Zaccaro, Madaro, Giannatiempo, Tinaglia,
D’Aversa, Vulpiani, Pasquali, Chiancone, Viscido, Marchi, Leccese, Capone, De Canio, Giuliani,
Genovese, Incarbona, Di Venere e Braione.
Sarà inoltre presente la Fiaccola della Prevenzione della Fondazione Fioravante Polito,
simbolo dell’impegno sociale e della promozione della cultura della prevenzione attraverso
lo sport.
Nel pomeriggio, alle ore 17.30, il Santa Teresa Beach Soccer ospiterà un triangolare tra
vecchie glorie granata e amici della Salernitana. Il momento sportivo rappresenterà il cuore
della manifestazione e costituirà un ulteriore e sentito omaggio a Carlo Ricchetti, una
persona che ha lasciato un segno profondo nel mondo granata e nel cuore di quanti hanno
avuto la fortuna di conoscerlo.
A rendere ancora più speciale la giornata sarà la partecipazione di alcuni tra i più apprezzati
artisti e personaggi del panorama salernitano, tra cui Villaperbene, Tonico & Morfuco, Yari
Gugliucci, Pierluigi Gigante e Don Roberto, che contribuiranno a celebrare una grande festa
popolare all’insegna dell’identità e dell’orgoglio granata.
La giornata del 19 giugno rappresenterà un’importante occasione di incontro per tifosi,
appassionati e cittadini, un momento per celebrare il compleanno della Salernitana
attraverso il ricordo dei suoi protagonisti, la passione della sua gente e la memoria di Carlo
Ricchetti “CR7”, il cui amore per la Bersagliera continua ancora oggi a essere un esempio
per l’intera comunità granata.