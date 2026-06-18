Salernitana, festa per i 107 anni: divieti e viabilità

Tutto pronto per la festa dedicata al 107° anniversario della Salernitana, in programma domani pomeriggio a Salerno. Tra i principali punti di ritrovo individuati per le celebrazioni c’è Piazza Casalbore, dove sono attese numerose iniziative e la partecipazione di tanti tifosi granata.

Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e tutelare l’ordine pubblico, il Comune di Salerno ha emanato un’ordinanza che introduce specifiche limitazioni in diverse strade della zona.

I provvedimenti interesseranno Piazza Casalbore, via Nizza nel tratto compreso tra via Sele e via Paolo De Granita, via Michele Conforti, via Zenone, via D’Ajutolo, via Pellecchia, via Generale Michele Amaturo, via Mario Mascia, via Piave, via B. Grafeo, Largo Annibale Sterzi, via Fuso, Piazza San Francesco d’Assisi, via Costantino l’Africano e Piazzetta Longobardi.

Nelle aree indicate sarà vietata la vendita per asporto, il consumo e l’abbandono di bevande alcoliche e superalcoliche. Inoltre, dalle ore 16 e fino al termine della manifestazione, non sarà consentita la vendita per asporto, il consumo e l’abbandono di bottiglie, bicchieri e contenitori in vetro, nonché di lattine in alluminio.

Previsti anche provvedimenti sulla sosta. In particolare, in Piazza Casalbore sarà in vigore il divieto di parcheggio a partire dalle ore 8 del mattino e fino alla conclusione dell’evento.