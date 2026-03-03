Salerno, Celano sollecita l’adesione alla Rottamazione Quinquies

Il Comune di Salerno aderisce o meno alla Rottamazione Quinquies? È questo il nodo sollevato dal consigliere regionale Roberto Celano, che ha formalmente protocollato una richiesta indirizzata al Commissario Prefettizio dell’ente, Vincenzo Panico, per sollecitare l’adesione alla misura di definizione agevolata dei tributi.

Celano, nella doppia veste di consigliere regionale e segretario provinciale di Forza Italia a Salerno, parla di “provvedimento di straordinaria importanza” per il territorio, sottolineando la necessità di offrire un sostegno concreto a famiglie e imprese alle prese con difficoltà economiche.

“Strumento di equità e rilancio”

Nel testo della nota, il rappresentante azzurro evidenzia come la Rottamazione Quinquies consentirebbe ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni debitorie senza il peso di sanzioni e interessi, favorendo – sostiene – il rientro nella legalità e un rapporto più equilibrato tra amministrazione e cittadini. Secondo Celano, l’adesione del Comune di Salerno rappresenterebbe un atto di responsabilità istituzionale e al tempo stesso un’opportunità vantaggiosa per le casse dell’ente, grazie a un più efficace recupero delle entrate tributarie e alla riduzione del contenzioso.

Le critiche all’ex amministrazione

Nella comunicazione inviata al Commissario Prefettizio non mancano riferimenti polemici alla precedente amministrazione comunale, accusata di non aver approvato per tempo il provvedimento prima della fine del mandato. Una scelta che, secondo l’esponente di Forza Italia, rischierebbe di penalizzare i contribuenti salernitani. Celano richiama quindi la necessità di garantire anche ai cittadini di Salerno la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei debiti, definendola una misura capace di coniugare “giustizia sociale e pragmatismo amministrativo”.

L’appello al Commissario

L’invito rivolto al Commissario Prefettizio Panico è quello di adottare “ogni atto utile” affinché l’ente possa aderire quanto prima alla misura, offrendo a cittadini e operatori economici una concreta possibilità di ripartenza economica. La decisione ora passa all’amministrazione straordinaria, chiamata a valutare tempi e modalità di eventuale adesione alla Rottamazione Quinquies, in un contesto segnato da crescenti difficoltà economiche e dalla necessità di rafforzare la liquidità comunale.