Salernitana, Cosmi pronto a lanciare Antonucci

di Marco De Martino

SALERNO – “Ci manca la qualità”: la secca affermazione di Serse Cosmi, nell’immediato dopo partita di Salernitana-Catania, non lascia spazio ad interpretazioni. Per riuscire ad emergere da una classifica fattasi progressivamente difficile, i granata hanno bisogno di maggiore qualità, in particolar modo dalla cintola in su. Ed è per questo che il tecnico granata ha intenzione, già in occasione del derby di giovedì prossimo al Pinto contro la Casertana, di lanciare per la prima volta nella mischia dal 1’ Mirko Antonucci (nella foto di Gambardella). Il trequartista scuola Roma, nello spezzone di partita giocato contro il Catania, ha fatto intravedere le sue potenzialità, entrando nell’azione che aveva portato al gol di Villa, poi annullato per fuorigioco, ed in quella che poteva far guadagnare alla Salernitana un rigore a tempo scaduto per il pestone ricevuto da Di Tacchio. Antonucci potrebbe dunque andare ad affiancare, nel reparto offensivo, Facundo Lescano in una coppia d’attacco inedita. L’argentino, dopo aver siglato quattro gol nelle sue prime cinque apparizioni in maglia granata, è rimasto all’asciutto negli ultimi 180’ e potrebbe essere il primo a beneficiare della presenza di Antonucci, abile a saltare l’uomo ed a fornire assist invitanti. L’ex Cittadella e Bari dovrebbe dunque rimpiazzare un Molina, apparso generoso ma molto affaticato, nell’undici titolare che scenderà in campo contro la Casertana. Una sfida che la Salernitana ha iniziato a preparare già ieri mattina al centro sportivo Mary Rosy. Gli uomini guidati da mister Serse Cosmi sono stati divisi in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di domenica scorsa contro il Catania hanno svolto un lavoro di ripristino in palestra, mentre il resto della squadra ha svolto un lavoro aerobico seguito da partite a campo ridotto. Differenziato per Boncori, Brancolini, Carriero e Inglese, tutti e quattro ancora indisponibili. Gli allenamenti riprenderanno oggi alle 15, sempre al Mary Rosy, mentre domani ci sarà la consueta seduta di rifinitura. Detto di Antonucci e Lescano, probabile coppia d’attacco al Pinto, per il resto Serse Cosmi dovrebbe riproporre buona parte dell’undici sceso in campo contro il Catania. Confermata, davanti a Donnarumma, la linea a tre formata da Berra, Matino e Arena, mentre a centrocampo, oltre all’inamovibile Gyabuaa, Anastasio dovrebbe partire dall’inizio con Villa ancora in posizione di mezzala sinistra. Quirini e de Boer potrebbero far rifiatare Longobardi e Capomaggio.