Salernitana sotto torchio
Spinelli scrive al Papa: “Basta piangere giovani morti sul lavoro”
Cava, tutti insieme per Morena
Salerno. Cardea nuovo procuratore aggiunto
  • Febbraio 25, 2026
  • 0
  • 253
  • 1 Min Read
Salerno. Cardea nuovo procuratore aggiunto

– La Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato all’unanimità di proporre al Plenum una serie di nomine per incarichi semidirettivi in diversi uffici giudiziari del Paese, rafforzando settori chiave tra civile, penale e lavoro. Al Tribunale di Lecce la presidenza di sezione civile va alla dott.ssa Virginia Zuppetta. A Torino doppia designazione: la dott.ssa Manuela Accurso Tagano come Presidente aggiunto della sezione GIP e il dott. Piero Rocchetti alla guida della Sezione Lavoro della Corte d’Appello. Nuovo Procuratore aggiunto a Salerno sarà il dott. Maurizio Cardea. Nel civile, incarichi anche a Padova con la dott.ssa Nicoletta Lolli, a Treviso con la dott.ssa Elena Rossi, a Piacenza con il dott. Antonino Fazio, a Ravenna con la dott.ssa Antonella Allegra e a Latina con la dott.ssa Concetta Serino. Sul fronte penale, nominati presidenti di sezione il dott. Antonello Bracaglia Morante a Frosinone, il dott. Marcello Rescigno a Tivoli e il dott. Nicola Di Grazia a Roma. Alla guida della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania andrà infine la dott.ssa Laura Romeo. Le proposte ora passano al vaglio del Plenum per la definitiva approvazione.

