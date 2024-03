Salerno Capitale, la consigliera Barbara Figliolia chiede istituzione giornata celebrativa

Nel corso del Consiglio Comunale , tenutosi il 26 marzo, la consigliera comunale Barbara Figliolia ha presentato una sua raccomandazione assunta agli atti, e fatta propria dal Consiglio, perchè venga istituita una giornata di celebrazioni in ricordo di Salerno Capitale. Di seguito la Raccomandazione, cui il Sindaco si è impegnato a dare seguito con gli atti consequenziali:

Signor Sindaco,

mi permetto avanzare una mia raccomandazione, che mi auguro possa trovare

accoglienza, soprattutto possa fare sua e tradurre in atti di Giunta municipale e poi

essere recepita dal Consiglio comunale.

Come lei sa, e come sanno i Signori consiglieri, quest’anno ricorre l’ottantesimo

anniversario di Salerno Capitale, una ricorrenza che onora la nostra città e che per

ben due volte ha visto la presenza dei Presidenti della Rerpubblica, Pertini nel

1984 per festeggiare il 40^ anniversario e Scalfaro nel 1994 per le celebrazioni del

cinquantenario.

Mi sono rivolto a lei con una mia lettera, anche pubblicata su alcuni organi di

stampa, chiedendole che venga istituita la giornata di “Salerno Capitale”, per

celebrare ogni anno, possibilmente l’11 Febbraio, una ricorrenza davvero

importante che abbiamo il dovere di ricordare e di tramandare ai nostri giovani.

Semmai con momenti di studio, di approfondimento e di riflessioni su un periodo

della storia d’Italia e della nostra città, coinvolgendo le scuole e la nostra

Università.

Questo nel rispetto che si deve alla storia di Salerno, per la rilevanza che quei

mesi di Governo segnarono nella vita politica italiana, in cui si gettarono le basi

per la nascita della futura Italia democratica e della nuova Costituzione.

Sicura della sua attenzione e dell’accoglienza della mia raccomandazione, affido a

lei, Signor Sindaco, e ai Componenti la Giunta, la mia proposta. E di tanto

ringrazio sin d’ora.

Barbara Figliolia