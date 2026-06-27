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Salernitana, ufficializzato lo staff di Cosmi

  • Giugno 27, 2026
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Salernitana, ufficializzato lo staff di Cosmi

La Salernitana ha ufficializzato la composizione dello staff tecnico della prima squadra che accompagnerà mister Serse Cosmi nel corso della stagione 2026/27.

Al fianco dell’allenatore sarà confermato nel ruolo di vice Giuseppe Scurto, già entrato a far parte dello staff granata dallo scorso mese di febbraio. Continuità anche sul fronte della preparazione atletica, con Manuel De Maria confermato per il secondo anno consecutivo.

Faranno ancora parte dello staff anche il preparatore atletico Marco Celia, il preparatore addetto al recupero degli infortunati Vincenzo Laurino e il match analyst Sandro Antonini, punti di riferimento dell’organizzazione tecnica granata.

L’unica novità riguarda la preparazione dei portieri: il ruolo sarà affidato a Valerio Visconti, reduce da tre stagioni al Parma, che raccoglie il testimone di Angelo Porracchio.

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