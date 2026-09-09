Sospeso sciopero personale porti Napoli e Salerno

Sospeso lo sciopero del personale dei porti di Napoli e Salerno previsto per l’11 e 12 settembre. Lo comunicano le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti Campania. La decisione è arrivata a seguito della convocazione da parte dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale di un incontro per per affrontare la vertenza relativa alle risorse destinate alle compagnie e ai soggetti autorizzati alla fornitura di lavoro portuale temporaneo. “La sospensione dello sciopero – spiegano i sindacati, in una nota – è una scelta di responsabilità e di apertura al confronto, ma non rappresenta in alcun modo una rinuncia alle nostre rivendicazioni. Il prossimo 16 settembre sarà quindi un appuntamento decisivo. Le organizzazioni sindacali attendono dall’AdSP risposte concrete, certe e tempestive in grado di garantire le necessarie risorse alle Culp e, più in generale, di tutelare l’occupazione e la piena funzionalità del sistema portuale di Napoli e Salerno”. Nella nota le sigle sindacali sottolineano che “riteniamo doveroso verificare fino in fondo la possibilità di trovare una soluzione attraverso il confronto”, ma allo stesso tempo affermano che “non siamo disponibili a ulteriori rinvii né a risposte generiche perché il lavoro portuale e la sua tenuta occupazionale non possono essere considerati una variabile secondaria. Il 16 settembre – ribadiscono Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti Campania – dovranno emergere impegni precisi, risorse e tempi certi. La sospensione dello sciopero è strettamente legata all’esito di quel confronto”. Pertanto, nel concludere, i sindacati avvertono: “Se non arriveranno risposte adeguate, siamo pronti a riprendere la mobilitazione e a mettere in campo tutte le iniziative necessarie a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori”. (
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