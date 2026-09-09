Universo Beach, De Luca: «l’impresa: o cambia la sabbia o rompiamo il contratto»

La vicenda della spiaggia Universo Beach, sul lungomare Marconi tra Pastena e Torrione, si avvia verso un passaggio decisivo. Dopo la chiusura dell’arenile e le verifiche sanitarie sul materiale utilizzato per il ripascimento, il Comune di Salerno convocherà l’impresa appaltatrice per individuare una soluzione.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Vincenzo De Luca, intervenuto a margine della presentazione dell’iniziativa “Musica d’Artista”. Il confronto con la ditta dovrebbe avvenire dopo le celebrazioni di San Matteo e il Consiglio comunale programmato per il 24 settembre.

Nel frattempo non sarà possibile intervenire sulla fascia costiera. «Per tutto il mese di settembre – ha spiegato il primo cittadino – i lavori non sono consentiti per disposizione della Capitaneria di Porto».

De Luca ha quindi posto un’alternativa netta all’impresa: rimuovere il materiale contestato e sostituirlo con la sabbia prevista dal capitolato, oppure affrontare la risoluzione del rapporto contrattuale.

«La discussione è molto semplice: o si toglie il materiale collocato, che non era quello previsto, e si mette la sabbia vera come nelle altre zone interessate dal ripascimento, oppure dovremo procedere con la rescissione del contratto. Non ci sono margini di mediazione», ha dichiarato.

Il sindaco ha citato come esempio il tratto di costa di Mercatello, dove gli interventi avrebbero restituito arenili più ampi e frequentati dalle famiglie. «Ho visto spiagge meravigliose, con oltre cento metri di profondità e acqua limpida. Bisogna proseguire garantendo la stessa qualità dei lavori».

La rescissione, ha riconosciuto De Luca, potrebbe determinare un ulteriore allungamento dei tempi. Il primo cittadino si è però detto fiducioso sulla possibilità di raggiungere un’intesa: «I costi per l’impresa saranno più elevati, ma non è colpa mia. Non ho messo io quel materiale».

La chiusura dell’Universo Beach ha impedito per tutta l’estate a residenti e turisti di utilizzare quel tratto di costa, alimentando proteste e preoccupazioni anche per il danno arrecato all’immagine della città. Sul caso restano in corso gli accertamenti delle autorità competenti.