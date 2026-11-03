Salerno Boat Show, venerdì 6 novembre al via la nona edizione

Prenderà il via venerdì 6 novembre la nona edizione del Salerno Boat Show, il salone nautico organizzato e ospitato da Marina d’Arechi, che fino a mercoledì 11 novembre trasformerà il porto turistico salernitano in un punto di incontro per cantieri, operatori del settore, armatori e appassionati del mare.

Saranno 110 gli espositori, 205 i brand rappresentati, 220 le imbarcazioni nuove in mostra, di cui 185 in acqua e 35 a terra, con una crescita del 10% rispetto alla precedente edizione, che aveva dato spazio anche all’usato, limitato quest’anno a poche unità.

Con oltre 40.000 metri quadri espositivi, anche i numeri di questa edizione sono la conferma di un appuntamento che continua a valorizzare l’incontro diretto tra offerta nautica e pubblico, con la possibilità di conoscere da vicino le novità del mercato e provare le imbarcazioni direttamente in mare.

L’esposizione comprenderà un’ampia varietà di tipologie e dimensioni, con una significativa presenza di imbarcazioni a motore, gommoni, catamarani e barche a vela. Il Salone offrirà una panoramica diversificata della produzione nautica, rivolta sia agli armatori esperti sia a chi si avvicina per la prima volta alla nautica da diporto.

La nona edizione del Salerno Boat Show si apre in un contesto di crescita per Marina d’Arechi, che al termine della stagione estiva registra indicatori particolarmente significativi, a conferma della crescente attrattività del porto turistico sul mercato nazionale e internazionale, con il sold-out degli ormeggi annuali e stagionali.

Sono circa 1.100 gli approdi del turismo nautico estivo, di clientela che ha scelto di inserire Marina d’Arechi sulla rotta della propria crociera, suddivisi 50/50 tra imbarcazioni fino a 24 metri e mega yachts.

Interessante, rispetto al 2025, l’incremento della permanenza media delle imbarcazioni in transito, passata da 3 a 4 giorni per quelle fino a 24 metri e da 4 a 5 giorni per i mega yacht, con la loro dimensione media cresciuta del 2,9%.

Sono indicatori che evidenziano un’evoluzione del profilo della clientela, con unità mediamente più grandi e soggiorni più lunghi, capaci di generare un maggiore valore economico non soltanto per il marina, ma anche per la città e il territorio.

Particolarmente significativa è la crescita del segmento dei superyacht tra i 60 e gli 80 metri, che conferma la capacità di Marina d’Arechi di attrarre una clientela internazionale di alto profilo e di consolidare il proprio posizionamento tra le infrastrutture di riferimento per la grande nautica nel Mediterraneo.

Le stime di fine stagione 2026 danno in oltre 560 il totale degli occupati all’interno della infrastruttura e circa 150.000 giorni-presenza di diportisti nell’annualità.

“Il Salerno Boat Show rappresenta un’occasione per valorizzare non soltanto la vitalità del settore nautico, ma anche il ruolo che un’infrastruttura come Marina d’Arechi può svolgere nello sviluppo economico del territorio», dichiara il Presidente Agostino Gallozzi. «I risultati della stagione appena conclusa confermano la crescente attrattività del nostro marina: le imbarcazioni sono mediamente più grandi e si fermano più a lungo, generando nuove opportunità e maggiori ricadute economiche per la città e per l’intero territorio”.

“Marina d’Arechi è molto più di un porto turistico: è un’infrastruttura capace di creare valore, attrarre flussi turistici qualificati e contribuire alla crescita dell’economia locale. Il Salerno Boat Show è parte integrante di questa visione, un appuntamento che mette in relazione industria nautica, turismo e territorio, promuovendo la cultura del mare e rafforzando il posizionamento di Salerno come destinazione di riferimento per la nautica nel Mediterraneo”.

Anche quest’anno il Salerno Boat Show sarà aperto gratuitamente al pubblico tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00, con apertura prolungata fino alle 21.00 sabato 7 novembre.

Tra le novità di questa edizione, la possibilità di velocizzare l’accesso al Salone attraverso la preregistrazione online, disponibile al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-salerno-boat-show-2026-2003399064532?aff=oddtdtcreator.

Accanto all’esposizione nautica, un’articolata offerta enogastronomica accompagnerà i visitatori durante le giornate del Salone, con proposte per tutti i gusti. Nel fine settimana, inoltre, musica dal vivo a partire dalle ore 18.00, per prolungare l’esperienza del Boat Show anche nelle ore serali.

Tra gli elementi distintivi del format, inserito nella rete dei saloni nautici di Confindustria, resta la possibilità di provare direttamente in mare le imbarcazioni esposte, con il supporto dell’organizzazione di Marina d’Arechi, offrendo ai visitatori un’esperienza che va oltre la tradizionale esposizione statica.

Il Salone si conferma così non soltanto un appuntamento espositivo e commerciale, ma anche un’esperienza di incontro e condivisione, capace di coniugare nautica, intrattenimento e convivialità, favorendo il dialogo tra aziende, operatori, armatori, diportisti e nuovi appassionati e contribuendo ad ampliare la comunità di chi vive il mare e a promuovere la cultura della nautica.