Salerno: blitz contro le discariche abusive nella zona industriale

Intervento mirato dei Carabinieri del Nucleo Forestale che hanno effettuato un blitz nella località “Uffici Finanziari”, situata nella zona industriale della città. Gli agenti hanno messo sotto sequestro un’area di circa 8.000 metri quadrati, adibita a discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi.

Durante l’ispezione, sono stati rinvenuti e abbandonati in grande quantità apparecchiature elettroniche e materiale elettrico (RAEE), a conferma della gravità della situazione. I rifiuti, che rappresentano un grave pericolo per la salute pubblica e l’ambiente, sono stati accumulati senza alcuna autorizzazione, violando gravemente le normative vigenti.

Il responsabile dell’area è stato denunciato per aver realizzato una discarica abusiva e per aver violato il vincolo paesaggistico e ambientale che protegge il territorio salernitano. L’operazione si inserisce in un ampio piano di controllo delle discariche abusive e di contrasto all’inquinamento, che coinvolge le forze dell’ordine in tutta la provincia.

L’indagine prosegue, mentre le autorità locali intensificano i controlli per prevenire ulteriori reati legati alla gestione illegale dei rifiuti.