Salerno, Bicchielli incontra Panico: riflettori sul bilancio - Le Cronache Salerno
Domenico, conclusa l’autopsia: il cuore non presenta lesioni da espianto
Salerno, Bicchielli incontra Panico: riflettori sul bilancio

  • Marzo 3, 2026
  • 0
  • 125
  • 1 Min Read
Dalla città che si sbriciola alla questione relativa ai conti comunali. Sono alcuni dei temi che il deputato di Forza Italia, Pino Bicchielli ha portato all’attenzione del commissario prefettizio del Comune di Salerno, Vincenzo Panico. «Abbiamo discusso della rottamazione, tema che purtroppo il commissariamento ha tenuto fuori dal Comune di Salerno. Il prefetto ha assicurato che seguirà con attenzione l’evoluzione della vicenda, già sollevata anche da altri colleghi di Forza Italia, tra cui il segretario provinciale Roberto Celano», ha spiegato a margine dell’incontro l’esponente di Forza Italia che ha avuto modo di confrontarsi anche con i sub commissari, viceprefetto Mariella Santorufo e il dottor Valentino Antonetti, nominati dalla Prefettura.

