Su Amazon c’è la “Guida pratica al giornalismo” di Remo Ferrara - Le Cronache Spettacolo e Cultura
Edicola

Notizie Flash!

Zannini lascia la Campania per l’Abruzzo
Su Amazon c’è la “Guida pratica al giornalismo” di Remo Ferrara
Salerno, Bicchielli incontra Panico: riflettori sul bilancio
Domenico, conclusa l’autopsia: il cuore non presenta lesioni da espianto
Spettacolo e Cultura lettura

Su Amazon c’è la “Guida pratica al giornalismo” di Remo Ferrara

  • Marzo 3, 2026
  • 0
  • 146
  • 1 Min Read
Su Amazon c’è la “Guida pratica al giornalismo” di Remo Ferrara

E’ in distribuzione su Amazon la “Guida pratica al giornalismo: strumenti, etica, tecniche quotidiane” di Remo Ferrara.

 

La prefazione è affidata ad Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania

Non è un manuale saccente da cattedra universitaria: niente dogmi astratti o scorciatoie da guru; è un mucchio di attrezzi del mestiere affilati – etica, pratica, trucchi per inchieste, checklist anti-idiota – per i neofiti del giornalismo o per chi osa entrarci fresco fresco, senza illusioni di gloria.

In un mondo di fake news, comunicati gonfiati e breaking news da bar, ti insegna a distinguere la notizia vera dal pettegolezzo, la verità dal “si dice”.

Copre il mestiere quotidiano: dalla piramide rovesciata alle interviste che scavano, dal fact-checking al MoJo, passando per i rischi legali.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Spettacolo e Cultura

Il dono di Guido Cataldo: un musical

«Io sono Matteo! Il mio nome vuol dire: “Il dono di

Liberato Gibboni
Settembre 16, 2012
Spettacolo e Cultura

I vincitori del premio Grassi

Pittura, scultura, artigianato artistico ancora una volta hanno avuto il loro

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Spettacolo e Cultura

Giovani avvocati a sostegno dellEtiopia

L’estate da poco conclusa lascia dietro di sé temperature incredibilmente alte,

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Spettacolo e Cultura

Ogni otto minuti nel mondo una lei

«Ogni otto minuti nel mondo una donna viene assassinata. Per gelosia,

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Spettacolo e Cultura

Claudio Tortora: Nessun aiuto dai politici

Ed ecco le parole con le quali Claudio Tortora (creatore e

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012