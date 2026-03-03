Su Amazon c’è la “Guida pratica al giornalismo” di Remo Ferrara

E’ in distribuzione su Amazon la “Guida pratica al giornalismo: strumenti, etica, tecniche quotidiane” di Remo Ferrara.
La prefazione è affidata ad Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania
Non è un manuale saccente da cattedra universitaria: niente dogmi astratti o scorciatoie da guru; è un mucchio di attrezzi del mestiere affilati – etica, pratica, trucchi per inchieste, checklist anti-idiota – per i neofiti del giornalismo o per chi osa entrarci fresco fresco, senza illusioni di gloria.
In un mondo di fake news, comunicati gonfiati e breaking news da bar, ti insegna a distinguere la notizia vera dal pettegolezzo, la verità dal “si dice”.
Copre il mestiere quotidiano: dalla piramide rovesciata alle interviste che scavano, dal fact-checking al MoJo, passando per i rischi legali.