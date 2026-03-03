Domenico, conclusa l’autopsia: il cuore non presenta lesioni da espianto

È terminata l’autopsia sulla salma di Domenico Caliendo, il bambino di due anni e mezzo morto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli. A quanto si apprende, il cuore espiantato a Bolzano non presenterebbe alterazioni riferibili a errori nell’operazione di prelievo.

La mancanza di lesioni macroscopiche sull’organo smentirebbe quanto emerso da alcune testimonianze finite agli atti dell’inchiesta, secondo cui il cuore destinato al piccolo Domenico sarebbe stato danneggiato già in fase di espianto con un taglio sul ventricolo dall’équipe proveniente dal Monaldi nell’ospedale di Bolzano.

L’esame autoptico, per il quale il gip ha disposto l’incidente probatorio accogliendo la richiesta della Procura di Napoli, è durato circa due ore; hanno preso parte 25 periti, nominati dal gip, dalle difese dei 7 sanitari dell’ospedale Monaldi indagati per omicidio colposo e dalla difesa dei genitori del bimbo. I periti avranno ora 120 giorni per produrre una relazione.

MEDICO LEGALE: NO LESIONI MACROSCOPICHE SUL CUORE DI DOMENICO

«L’unica cosa che possiamo dire è che da un primo esame sembrerebbero non esserci lesioni macroscopiche al cuore, possiamo escluderle». Lo ha detto Luca Scognamiglio, medico legale della famiglia di Domenico.

«Le operazioni – ha spiegato – sono state riaggiornate al 28 aprile a Bari. Abbiamo trovato un collegio peritale di altissimo livello, ne siamo felici. Dobbiamo ringraziare anche la procura che ha nominato un suo collegio di consulenti. Adesso credo sia il momento del silenzio anche mediatico, di far fare i funerali alla famiglia e noi di metterci a studiare le carte».

DOMANI I FUNERALI

La salma sarà restituita alla famiglia per i funerali che saranno celebrati domani alle 15 nella Cattedrale di Nola.

L’arrivo del feretro è previsto per le 11 di domani, mercoledì 3 marzo, alla Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo. Qui, fa sapere il sindaco di Nola Andrea Ruggiero, «sarà allestita la camera ardente per consentire a quanti vorranno di rivolgere un ultimo, commosso saluto al piccolo Domenico».

Alle 15, sempre in Cattedrale, saranno celebrati i funerali dal vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino. Il sindaco di Nola invita «tutti i cittadini a partecipare con compostezza, ritegno e profondo rispetto, condividendo il dolore della famiglia in un clima di raccoglimento e silenziosa solidarietà. In momenti come questo, il senso di comunità deve prevalere su tutto, nel rispetto di una sofferenza che merita discrezione e serietà. L’accesso al Duomo sarà regolato dalla Polizia Municipale e dai volontari della Protezione Civile, ai quali va il mio ringraziamento per il prezioso servizio. Chiedo a tutti la massima collaborazione affinché ogni fase della giornata possa svolgersi in modo ordinato e dignitoso, nel segno di un cordoglio comune e sincero».

Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.