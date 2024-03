Salerno: AutoDue presenta il nuovo showroom

Nuovo showroom di “Autodue Srl – Concessionaria Volkswagen” in via Terre Risaie 31. Presente al taglio del nastro anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca. La concessionaria della famiglia Paolillo ha presentato anche l’ultima nata in casa Volkswagen, la Nuova Tiguan. Design dinamico, ampia gamma di equipaggiamenti e tecnologia innovativa per affrontare ogni sfida.

Il nuovo show-room Volkswagen AutoDue è un’eccellenza dell’innovazione. La struttura interamente nuova e costruita da zero, rappresenta un’autentica rivoluzione nel panorama automobilistico locale. Con una superficie complessiva di 10.000 mq, di cui ben 5.500 mq sono coperti, il nuovo show-room si distingue come un’espressione tangibile di innovazione 4.0.

Qui, l’avanguardia si unisce alla tradizione per offrire servizi di eccellenza in ogni ambito, dalla vendita all’assistenza meccanica e di carrozzeria. Ma non è tutto: l’impegno di AutoDue per la sostenibilità ambientale si concretizza attraverso un impianto fotovoltaico da 80 kW, che riduce al minimo l’impatto ambientale della struttura.

Questa visione responsabile si traduce in una vasta gamma di servizi, offerti in un ambiente moderno e tecnologico, dove l’attenzione al cliente è al centro di ogni attività.

Durante l’evento inaugurale del nuovo show-room, è stata presentata la #Tiguan, un’auto che incarna l’evoluzione dell’azienda in termini estetici e tecnologici. Rispetto al modello precedente, la Tiguan offre non solo un #design rinnovato, ma anche un’esperienza di guida ancora più performante e sostenibile.

Particolarmente interessante è la gamma di veicoli ibridi plug-in, che garantiscono maggiore autonomia grazie a una modalità completamente elettrica che può raggiungere fino a 100 km, con tempi di ricarica più rapidi. AutoDue offre ai clienti la possibilità di testare queste innovative soluzioni grazie al test drive disponibile tutti i giorni presso la sede di Salerno, in via Terre delle Risaie, 31.

Con il suo nuovo show-room, AutoDue conferma il suo impegno a offrire ai clienti un’esperienza unica, all’insegna dell’innovazione, della sostenibilità e della qualità