Zitarosa, il decano dei consiglieri

di Mario Rinaldi

E’ la sua seconda casa, presso la quale potrebbe iscriverci anche la residenza per i tanti anni trascorsi come inquilino istituzionale. Peppe Zitarosa, neo eletto al Consiglio Comunale di Salerno con i Cristiani Democratici, è stato e sarà ancora il più anziano degli amministratori, il decano, uno da guinnes dei primati, che supera addirittura il Sindaco Vincenzo De Luca in fatto di presenze a Palazzo di Città: sesta elezione consecutiva, accompagnata da venticinque anni di impegno istituzionale ai quali se ne aggiungeranno altri cinque. Praticamente una vita. Ma la passione resta la stessa: incrollabile, forte e sostenuta dai tanti cittadini che in lui, ancora una volta, hanno volute riporre la fiducia perché Zitarosa si definisce una persona per bene al servizio del proprio territorio.

919 preferenze. Partiamo dal dato numerico. E’ soddisfatto?

“Assolutamente sì. Le 919 preferenze rappresentano il risultato di un lavoro costante svolto sul territorio nel corso degli anni, fatto di vicinanza alle persone, disponibilità e attenzione verso i cittadini. È un risultato che mi rende particolarmente orgoglioso perché ottenuto senza il sostegno di apparati di partito, ma grazie all’affetto e alla fiducia di amici, collaboratori e di tante persone che hanno apprezzato il mio impegno. Sono voti di preferenza personale conquistati con abnegazione e con la stessa stima che ogni giorno cerco di dimostrare ai miei concittadini. Quello nei miei confronti è un voto di umanità e rispetto per la mia persona e un voto di fiducia perché chi mi ha preferito sa che sono un uomo di parola che mantiene sempre gli impegni assunti”.

Ancora una volta eletto. La sesta consecutiva. È il decano del Consiglio Comunale.

“Essere eletto per la sesta volta consecutiva è motivo di grande soddisfazione. Nel corso degli anni ho sempre ricevuto il consenso della popolazione e questo mi riempie d’orgoglio. Mi presenterò in Consiglio comunale con il ruolo e la responsabilità del consigliere più anziano dell’assise, mettendo a disposizione l’esperienza maturata in tanti anni di attività amministrativa”.

Che amministrazione si attende con il ritorno di De Luca? Tra l’altro lei è già stato con lui per dieci anni.

“Ho già condiviso l’esperienza amministrativa con Vincenzo De Luca, pur dai banchi dell’opposizione. Posso dire che è una persona pragmatica e determinata, che non si lascia condizionare dalle appartenenze politiche quando si tratta di valutare proposte utili alla città. Mi aspetto un’amministrazione capace di assumere decisioni concrete e di lavorare per lo sviluppo e il benessere della comunità”.

Quale ruolo occuperà Zitarosa in questa consiliatura?

“Continuerò a svolgere il mio ruolo con serietà, attenzione e capacità di ascolto. Metterò la mia esperienza al servizio del Consiglio comunale e dei colleghi più giovani che iniziano questa nuova esperienza amministrativa. Cercherò di essere un punto di riferimento, contribuendo a interpretare le esigenze e gli umori della città durante i prossimi cinque anni di mandato”.

I primi impegni da neo eletto.

“Fin da subito chiederò interventi concreti su alcune questioni che ritengo prioritarie. In particolare, per la zona orientale sarà necessario procedere con l’installazione di impianti semaforici sul lungomare Colombo, una strada sempre più pericolosa a causa dell’elevata velocità del traffico. Sarà inoltre fondamentale superare le barriere architettoniche per garantire un accesso più agevole alle spiagge e all’arenile. Grande attenzione dovrà essere riservata anche alla vicenda del Porticciolo di Pastena. Più in generale, occorrerà lavorare immediatamente per restituire alla città maggior decoro e sicurezza, aspetti che negli ultimi anni sono venuti meno”. Come dire? Peppe Zitarosa sinonimo di garanzia e servizio per i cittadini e la città di Salerno.