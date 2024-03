Inzaghi: “Con la Salernitana ho chiuso. Prima mi esonerano…”

In tribuna al “Vigorito” per assistere a Benevento-Monopoli vinto 1-0 dai giallorossi, l’ex allenatore della Salernitana Filippo Inzaghi si è lasciato andare a uno sfogo con i vicini di tribuna raccolto dai giornalisti di Ottopagine e rilanciato anche da Giuseppe Pucciarelli di Forza Salernitana.it: “Mi hanno prima esonerato, adesso vanno dicendo che potrebbero ripartire da me a giugno. Che senso avrebbe? Con la Salernitana ho chiuso, ho anche rinunciato a tre mesi di ingaggio”. Questo l’Inzaghi pensiero.