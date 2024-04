Salerno apre anticipatamente la stagione balneare: i primi bagnanti già ad aprile

Nonostante sia ancora primavera, Salerno ha deciso di anticipare l’apertura della stagione balneare, permettendo ai suoi cittadini e ai turisti di godersi in anticipo le splendide spiagge e le acque cristalline del Golfo. Le temperature miti degli ultimi giorni hanno spinto le autorità locali a prendere questa decisione audace, cercando di offrire ai salernitani e ai visitatori un’opportunità in più per godersi il mare e il sole. L’apertura anticipata delle spiagge rappresenta un segnale di speranza e di ritorno alla normalità dopo un periodo di restrizioni e limitazioni dovute alla pandemia. Le spiagge di Salerno, come quella di Santa Teresa, Mercatello, Santa Maria di Castellabate e Paestum, sono state preparate con cura per accogliere i primi bagnanti. I lidi balneari sono stati allestiti e i bagnini sono pronti a garantire la sicurezza dei nuotatori e a fornire assistenza in caso di necessità. Saranno inoltre applicate misure di controllo dell’afflusso nelle spiagge per evitare assembramenti e garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale. L’apertura anticipata della stagione balneare non solo offre un’opportunità di relax e divertimento, ma rappresenta anche un importante sostegno per l’economia locale. I lidi balneari, i ristoranti lungomare e le attività turistiche beneficeranno dell’arrivo anticipato dei bagnanti, contribuendo al rilancio del settore dopo un periodo di difficoltà causato dalla pandemia. Questa decisione audace dimostra la volontà delle autorità locali di sostenere il turismo e di offrire agli abitanti e ai visitatori un’esperienza indimenticabile sulle splendide coste salernitane. Le autorità locali ricordano l’importanza di rispettare le norme di distanziamento sociale e di igiene per garantire la sicurezza di tutti i visitatori. Saranno intensificati i controlli per assicurarsi che vengano rispettate le disposizioni in vigore. È fondamentale che tutti facciano la propria parte per mantenere un ambiente sicuro e piacevole per tutti. La stagione balneare anticipata a Salerno rappresenta un segnale di speranza e di ripresa dopo un periodo di difficoltà. È un’occasione per godersi le bellezze naturali del territorio e trascorrere momenti di relax immersi nella natura incontaminata del Golfo di Salerno. Salerno si conferma una meta turistica di grande fascino e attrattiva, con le sue spiagge incantevoli, i panorami mozzafiato e la ricca offerta enogastronomica che conquista i visitatori di ogni parte del mondo. Non resta che preparare gli asciugamani, la crema solare e i costumi da bagno: la stagione balneare è ufficialmente aperta a Salerno, offrendo un’anteprima di un’estate che si prospetta indimenticabile. Caterina Del Forno Freda