Tar riammette sei liste a Nocera Superiore

Il TAR di Salerno ha riammesso sei liste in corsa per le elezioni amministrative di Nocera Superiore . Cinque fanno capo al candidato sindaco Enrico Bisogno (che era stato temporaneamente escluso dalla competizione), una a Gaetano Montalbano. I giudici del Tribunale amministrativo regionale hanno accolto i ricorsi presentati dagli avvocati Lorenzo Lentini, Italo Rocco e Mirko Polzone, annullando i provvedimenti di ricusazione della terza sottocommissione elettorale circondariale di Nocera Inferiore che aveva escluso le sei liste di Bisogno per carenze formali e documentali. In particolare veniva contestata l’assenza della data sui documenti di autenticazione delle firme. Gli avvocati hanno presentato ricorso per cinque liste (“Città Libera”, “Viva Nocera Superiore”, “Avanti!”, “+ Rete”, “La Nostra Terra”), riuscendo ad ottenerne la riammissione. Stesso esito anche per la lista “Noi Moderati” a sostegno di Gaetano Montalbano che, grazie al lavoro degli avvocati Angela Ferrara e Antonio Scuderi, torna a far parte della competizione elettorale a Nocera Superriore ed è già pronta a presentarsi ufficialmente agli elettori