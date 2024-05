Addio a don Nicola Bari, fondatore de “La Tenda”

E’ morto don Nicola Bari, il sacerdote fondatore del centro “La Tenda”. Aveva 71 anni. Oggi alle 14,45 il rito funebre nella Chiesa di San Biagio in Lanzara di Castel San Giorgio. Il centro “La Tenda” si occupa da anni di persone tossicodipendenti. Don Nicola Bari ha aiutato tantissimi giovani “a tornare alla vita”.

In una nota il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, esprime il cordoglio per la scomparsa di don Nicola. “È stato un sacerdote molto attivo al servizio della nostra comunità dedicandosi all’accoglienza, alla cura ed al reinserimento sociale dei tossicodipendenti. “La Tenda” ha restituito la vita a migliaia di giovani ed alle loro famiglia. Uomo di grande spiritualità coniugava fede ed opere sempre con un contagioso sorriso ed una generosa umanità. Gli serberemo ricordo ed eterna gratitudine”, afferma il primo cittadino.