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Salerno, allagato anche il nuovo Tunnel Racinaro

  • Ottobre 10, 2026
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Salerno, allagato anche il nuovo Tunnel Racinaro

Le piogge delle ultime ore stanno mettendo in difficoltà Salerno, dove si segnalano strade e sottopassi allagati. Tra le criticità emerse c’è anche quella del nuovo Tunnel Racinaro, che nella giornata di oggi si presentava allagato per buona parte della sua estensione.

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