Salerno, al via la macroarea sud della Rete Giovani Arcigay

Ha preso il via questa mattina a Salerno la macroarea sud della Rete Giovani Arcigay. Ad aprire i lavori Federica Di Martino, candidata al consiglio comunale di Salerno con il Movimento 5 Stelle, a sostegno del candidato sindaco Franco Massimo Lanocita. «Ho partecipato questa mattina all’inizio dei lavori della Macroarea Sud della Rete Giovani di Arcigay. Un momento emozionante e significativo che mette in evidenza l’impegno di Arcigay nel coinvolgimento e nell’attenzione nei confronti delle persone giovani. Un patrimonio di saperi, competenze ed entusiasmo che arricchisce l’organizzazione Nazionale e i Comitato Territoriali. Un Gruppo di persone meravigliose che ringrazio per l’accoglienza ed il confronto sempre costruttivo e propositivo», ha dichiarato Di Martino. «La Rete Giovani, come tutte le reti di Arcigay, sono il miglior atto di resistenza e rivoluzione che intercetta e coltiva istanze orizzontali che vengono dal basso e dal quotidiano dove, oggi più che mai, siamo chiamate a proteggere i diritti di tutte le soggettività e pretenderne un avanzamento concreto anche in termini di politiche amministrative e locali», ha poi aggiunto la candidata al consiglio comunale di Salerno. Poi, una serie di proposte che sono parte integrante del suo impegno verso la città e la comunità tutta: «Le mie proposte, in questo senso, sono molto semplici: sicurezza per ogni persona in ogni luogo, trasporto pubblico notturno, periferie vive dove commercio e artigianato diventano non solo luoghi di lavoro ma anche presidi di comunità. Parchi verdi e sicuri sotto casa per le famiglie. Diritti significa una amministrazione che si occupa dei più fragili: strumenti e linguaggi inclusivi in ogni atto amministrativo; strumenti di partecipazione come la Commissione Pari Opportunità ed un Tavolo Permanente contro la Violenza sulle donne e le persone lgbtqia+, una vera Consulta delle Associazioni. Un rinnovato impegno accanto alla cooperazione locale per potenziare l’inserimento lavorativo delle persone fragili anche attraverso il recupero e la rigenerazione di intere aree abbandonate – ha aggiunto Federica Di Martino – Infine, diritto alla casa: taglio netto di Imu e Tari per chi ristruttura e affitta a prezzi agevolati. Un ringraziamento speciale ad Arcigay Salerno per la splendida organizzazione che ha fatto sentire le persone venute da tutto il Sud pienamente accolte e a casa. Un plauso al lavoro di Emanuele Avagliano e Rocco Del Regno che con dedizione hanno reso questo momento un’occasione di valorizzazione del Comitato salernitano e rafforzato l’immagine della nostra organizzazione nel panorama locale e nazionale».
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