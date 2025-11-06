Salerno a lutto: addio a Marco Centanni

Salerno, e in particolare il rione Carmine, dove era conosciuto e apprezzato, piangono la scomparsa di Marco Centanni, commerciante storico della città, titolare del negozio di abbigliamento nel cuore del quartiere, e grande tifoso della Salernitana.

Si è spento, improvvisamente, all’età di 67 anni. Affranti dal dolore i familiari: la moglie Maria Luisa Schettino, le figlie Emanuela e Vittoria, i fratelli Bruno, Giancarlo e Massimo, la sorella Maria e i parenti tutti.

I funerali si celebreranno domani, venerdì 7 novembre, alle ore 16, nella chiesa dei Salesiani in via Francesco la Francesca.