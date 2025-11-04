Salerno, 4 novembre: commozione ed emozione in piazza Amendola - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Banca Monte Pruno al fianco delle nuove generazioni
Campi Flegrei: confermata allerta gialla per rischio vulcanico
Iannone, su aree interne Fico prende atto fallimento De Luca
Maraio, con Fico condivisione su progetti per la Campania
Salerno

Salerno, 4 novembre: commozione ed emozione in piazza Amendola

  • Novembre 4, 2025
  • 0
  • 118
  • 1 Min Read
Salerno, 4 novembre: commozione ed emozione in piazza Amendola

In occasione del 107° anniversario del “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”, si è svolta stamane la tradizionale cerimonia organizzata dalla Prefettura di Salerno
in collaborazione con il Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°), in ricordo dell’armistizio di Villa Giusti, entrato in vigore il 4 novembre 1918, che sancì la fine della Prima guerra
mondiale.

La solenne ricorrenza del 4 novembre è dedicata a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita, in Italia e nel mondo, in difesa della Patria e dei valori di libertà, democrazia,
solidarietà e unità nazionale sui quali la stessa si fonda. La cerimonia ha avuto inizio con la deposizione delle corone d’alloro al Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto alle ore 9,30, ed è proseguita in piazza Giovanni Amendola dove, sulle note dell’Inno d’Italia, si è assistito all’Alzabandiera solenne e alla lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa da parte, rispettivamente, del Prefetto di Salerno Francesco Esposito e del Comandante del Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°) Nicola Iovino.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017