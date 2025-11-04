Salerno, 4 novembre: commozione ed emozione in piazza Amendola

In occasione del 107° anniversario del “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”, si è svolta stamane la tradizionale cerimonia organizzata dalla Prefettura di Salerno

in collaborazione con il Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°), in ricordo dell’armistizio di Villa Giusti, entrato in vigore il 4 novembre 1918, che sancì la fine della Prima guerra

mondiale.

La solenne ricorrenza del 4 novembre è dedicata a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita, in Italia e nel mondo, in difesa della Patria e dei valori di libertà, democrazia,

solidarietà e unità nazionale sui quali la stessa si fonda. La cerimonia ha avuto inizio con la deposizione delle corone d’alloro al Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto alle ore 9,30, ed è proseguita in piazza Giovanni Amendola dove, sulle note dell’Inno d’Italia, si è assistito all’Alzabandiera solenne e alla lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa da parte, rispettivamente, del Prefetto di Salerno Francesco Esposito e del Comandante del Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°) Nicola Iovino.