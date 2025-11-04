Salernitana multata per i comportamenti di alcuni tifosi - Le Cronache Salernitana
Salernitana multata per i comportamenti di alcuni tifosi

  • Novembre 4, 2025
La Salernitana è stata multata di 300 euro dal Giudice Sportivo per il comportamento di alcuni tifosi a Latina. Nel mirino del Giudice Sportivo “le norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato: 1. la pavimentazione all’interno dei servizi igienici loro riservati; 2. la cassetta antincendio con manomissione della lancia e del relativo pannello di copertura; 3. la parte superiore del tornello, presso il varco di accesso Settore Ospiti (Curva Sud) con conseguente esposizione dei cablaggi. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,  Comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto)”.

