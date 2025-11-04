Vallo della Lucania, incidente stradale - Le Cronache Provincia
Vallo della Lucania, incidente stradale

  • Novembre 4, 2025
  • 0
  • 129
  • 1 Min Read
Incidente stradale questa sera in via Angelo Rubino a Vallo della Lucania. Per cause da verificare, sono venute a contatto due automobili delle quali una FIAT Panda guidata da un uomo ottantaduenne mentre nell’altra erano presenti due donne. Ad avere la peggio, anche se in maniera apparentemente non grave, è stato l’uomo che all’arrivo dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento era già affidato alle cure del personale sanitario. I caschi rossi si sono occupati di mettere in sicurezza le vetture e collaborare con le forze di polizia per i rilievi del caso.

