Morte Cristian e Osvaldo. Lutto a Castellabate

di Arturo Calabrese

Un nuovo e drammatico incidente segna la comunità cilentana. Nella notte tra venerdì e sabato, dopo uno schianto in località Laura a Capaccio Paestum, hanno perso la vita due cittadini di Castellabate. Cristian Ventura, 39enne originario di Catania ma residente nel centro cilentano, e Osvaldo Di Giaimo, 27 di San Marco di Castellabate, sono le vittime del sinistro: si sono schiantati con il motociclo contro il muro di una villetta. Sul posto, sono immediatamente giunti i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso dei due. Sulle dinamiche indagano i carabinieri di Agropoli insieme alla stazione di Capaccio Paestum. A loro è toccato effettuare i primi rilievi e dovranno fare luce sull’accaduto. Con ogni probabilità, solo uno il mezzo coinvolti e cioè il due ruote. Sconcerto nella città marittima: «Oggi la comunità di San Marco di Castellabate si stringe in un unico, immenso dolore per la tragica perdita di Osvaldo Giaimo e Cristian Ventura. In questa notte il buio ha avvolto le loro giovani vite, lasciando in tutti noi un vuoto incolmabile e un profondo senso di smarrimento – dicono dalla parrocchia di San Marco – ti preghiamo con il cuore spezzato: accogli Osvaldo e Cristian nella Tua luce eterna. Dona loro la pace del Paradiso e trasforma la loro giovinezza interrotta in una vita senza fine accanto a Te. Consola le loro famiglie. Sii la loro forza in questo dolore disumano, avvolgile nel Tuo amore e non lasciarle sole nello strazio. Sostieni i loro amici e tutti noi. Aiutaci a restare uniti nel loro ricordo, custodi di quel sorriso che non dimenticheremo mai. Maria, Madre Addolorata, stringi tra le tue braccia le mamme, i papà e i cari di Osvaldo e Cristian. Cari ragazzi, che la terra vi sia lieve. Continuate a camminare insieme nelle praterie del Cielo e vegliate su chi vi ama». Dello stesso tono è l’intervento del primo cittadino Marco Rizzo: «Un bruttissimo risveglio per Castellabate – le sue parole – un altro drammatico incidente stradale colpisce la nostra comunità. La notizia della prematura scomparsa di Osvaldo e Cristian ci rattrista profondamente. In questo momento di grande dolore il nostro abbraccio più sentito va alle rispettive famiglie e a tutti coloro che volevano bene a questi ragazzi». Per ieri, poi, era prevista una conferenza stampa nell’aula consiliare di Castellabate per la presentazione del cartellone estivo degli eventi. Per rispetto del lutto, l’ente ha dunque rinviato a data da destinarsi tale presentazione. Cordoglio nella mattinata di ieri anche da Agropoli dove era in corso il consiglio comunale. Durante la discussione, il presidente Franco Di Biasi ha infatti fermato i lavori per osservare un minuto di silenzio di rispetto e vicinanza alle famiglie delle due vittime e all’intera comunità di Castellabate. Le esequie di Di Giaimo si terranno oggi alle 17.00 presso la chiesa di San Marco Evangelista. La salma muoverà dal cimitero di Capaccio. Per Ventura, i funerali sono fissati per domani alle 11.30 presso la Basilica Pontificia di Santa Maria Assunta a Castellabate.