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Salerno, 25enne ucciso con un colpo di pistola alla testa vicino casa

  • Novembre 5, 2026
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Salerno, 25enne ucciso con un colpo di pistola alla testa vicino casa

(Adnkronos) – Un cittadino marocchino di 25 anni è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa in provincia di Salerno. L’omicidio è avvenuto in via Barizzo Foce Sele a Capaccio Paestum nella serata di ieri, vicino alla casa della vittima, incensurata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Agropoli per avviare le indagini ed effettuare i rilievi del caso.  

Vicini al cadavere sono stati trovati tre bossoli e una pistola. Secondo una prima ipotesi, l’omicidio sarebbe maturato al culmine di una lite tra stranieri.  

L’assassino è fuggito a piedi. Sul caso, la Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta, la salma resta a disposizione presso l’obitorio di Eboli in attesa dell’autopsia. 

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