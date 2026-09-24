Salerno, 23enne aggredita nel centro storico: Prefetto intensifica controlli

Dopo l’aggressione ai danni di una 23enne, avvenuta ieri sera in Largo San Tommaso d’Aquino, il Prefetto di Salerno Francesco Esposito ha disposto l’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio da parte delle forze di polizia.

I controlli saranno rafforzati soprattutto nel centro storico e nelle altre aree del capoluogo ritenute maggiormente interessate dalla presenza di persone nelle ore serali e notturne.

La ragazza era stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso, dove è stata sottoposta alle cure necessarie e anche a trasfusioni di sangue. Dopo il ricovero è stata dimessa nella giornata odierna con una prognosi di 21 giorni.

E’ stata aggredita prima a calci e pugni e successivamente accoltellata alla nuca. Quei drammatici momenti sono stati raccontati in parte dalla 23enne durante un collegamento telefonico con la trasmissione Dentro La Notizia di Canale 5. «Mi sono trovata quest’uomo alle spalle, non ha detto una parola e mi ha aggredita. Ora ho paura», ha riferito la ragazza, ricostruendo quei momenti.

Intanto proseguono le indagini della Squadra Mobile della Questura di Salerno, impegnata nell’identificazione dell’autore dell’aggressione. Secondo quanto riferito dalla vittima, l’uomo frequenterebbe abitualmente la zona. Gli investigatori stanno lavorando per raccogliere ulteriori elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire al responsabile.