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Provincia Baronissi

Aggressione a Salerno, la vicinanza della sindaca Petta alla giovane

  • Settembre 24, 2026
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Aggressione a Salerno, la vicinanza della sindaca Petta alla giovane

“Esprimo la mia più sincera vicinanza alla giovane donna aggredita a Salerno. Le forze dell’ordine si sono immediatamente attivate per ricostruire quanto accaduto e, attraverso le verifiche effettuate, abbiamo appreso che la ragazza è residente a Baronissi da appena un mese. A nome mio e dell’intera comunità di Baronissi desidero farle arrivare tutta la nostra solidarietà per lo shock e la paura che ha vissuto. Camminare per le strade delle nostre città dovrebbe essere un gesto quotidiano, da compiere sempre con serenità e sicurezza. Ci auguriamo che, anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, si possa ricostruire rapidamente quanto accaduto e risalire all’autore dell’aggressione. Da sindaca e da donna, nei prossimi giorni proverò a sentirla personalmente per sapere come sta e per farle sentire la vicinanza della nostra comunità. Nessuno dovrebbe trovarsi a vivere un’esperienza simile. Desidero inoltre ringraziare chi è intervenuto tempestivamente per prestarle soccorso e tutte le forze dell’ordine che si sono attivate per fare piena luce sulla vicenda”. È quanto dichiara Anna Petta, sindaca di Baronissi.

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