Iv, Renzi: Leopolda si apre con Vincenzo De Luca

Venerdì inizia la Leopolda. Ho detto che ci salveranno i sindaci ed è anche per questo che in questa edizione saranno tantissimi gli amministratori presenti. Apriremo con uno di loro che si confronterà con i ragazzi della scuola di formazione Meritare l’Europa. É un sindaco sanguigno, esperto, molto capace e può dare molto ai più giovani ma anche in generale al centrosinistra. Si chiama Vincenzo De Luca, forse ne avete sentito parlare :-)”. Così Matteo Renzi nella sua enews. “Si parte dunque venerdì alle 18 e l’aperitivo sarà con il Kraken e lo Sceriffo. Si prosegue – aggiunge – la sera del venerdì e si arriva a domenica tra chiacchiere, proposte, primarie delle idee, musei notturni e molte sorprese. Attenzione: per tutte le donne è previsto il Tajanometro. Ci sarà un metro all’ingresso dove potrete misurare la lunghezza della vostra gonna per capire il livello della vostra serietà. È un test gratuito. Un servizio di pubblica utilità”.