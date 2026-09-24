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Attualità Campania

P. De Luca: serve subuto un programma per vincere

  • Settembre 24, 2026
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P. De Luca: serve subuto un programma per vincere

”Per vincere la sfida di governo dobbiamo mettere in campo un programma. Non partiamo da zero per creare un programma progressista, questo ci chiedono le persone. Siamo troppo concentrati sui nomi, sulle formule, sulla burocrazia. Parliamo alla gente prima che a noi stessi, partiamo da quello che abbiamo fatto”. Lo ha detto Piero LUCA, deputato del Pd e segretario regionale del partito, aprendo la festa dell’Unita’ della Campania

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