”Per vincere la sfida di governo dobbiamo mettere in campo un programma. Non partiamo da zero per creare un programma progressista, questo ci chiedono le persone. Siamo troppo concentrati sui nomi, sulle formule, sulla burocrazia. Parliamo alla gente prima che a noi stessi, partiamo da quello che abbiamo fatto”. Lo ha detto Piero LUCA, deputato del Pd e segretario regionale del partito, aprendo la festa dell’Unita’ della Campania
Post Recenti
- Salerno, corsi di formazione “fantasma”: indagine su oltre 6,6 milioni di finanziamenti pubblici
- Aggressione a Salerno, la vicinanza della sindaca Petta alla giovane
- P. De Luca: serve subuto un programma per vincere
- Iv, Renzi: Leopolda si apre con Vincenzo De Luca
- Salerno, 23enne aggredita nel centro storico: Prefetto intensifica controlli
Categorie
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco