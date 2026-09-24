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Ivass, a Salerno crescono prezzi assicurazioni moto e ciclomotori

  • Settembre 24, 2026
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Ivass, a Salerno crescono prezzi assicurazioni moto e ciclomotori

Salgono, nel secondo trimestre, i prezzi medi dei contratti assicurativi associati ai motocicli e ciclomotori. Secondo le rilevazioni Ivass sono pari rispettivamente a 321 euro (+6,1%) e 203 euro (+3,8%). Rispetto al trimestre precedente si osserva una riduzione dei prezzi, sia per i motocicli che per i ciclomotori (-4,4% e -7,7%). Per tutti i veicoli a due ruote, in metà delle province i prezzi sono in media inferiori a 261 euro. Le province con i prezzi più elevati (tra 297 e 606 euro) sono prevalentemente nel Sud e in Sicilia. Le province più costose sono Napoli, Caserta, Salerno e Catania. Le variazioni del prezzo medio su base annua sono eterogenee a livello territoriale, con incrementi tra il 3,4% (Sondrio) e il 24,8% (Crotone). Gli aumenti più marcati si concentrano nel Lazio (Rieti), in Abruzzo (Pescara, Chieti) e in alcune province del Sud (Crotone, Avellino).

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