Salernitani Doc: I nomi di tutti i premiati

In un “Salone dei Marmi” gremito oltre ogni aspettativa si è svolta la cerimonia Salernitani Doc 2025 giunta alla 17° edizione. Diciassette anni di storia fatta di donne e uomini assegnatari dell’attestato di “Salernitani Doc “. Nel corso della lunga maratona sono state consegnate le pergamene attestanti la qualifica di Salernitano Doc 2025. Centoventi Salernitani Doc e 22 Salernitani di Adozione. L’apertura della manifestazione ha visto l’ingresso dei giovani musicisti dell’Istituto Comprensivo Monterisi-Don Milani di Salerno. Trentaquattro allievi diretti dal prof. Giuseppe Scala che hanno messo in scena l’inno europeo, l’Inno alla Gioia e l’inno d’Italia, l’Inno di Mameli. Nel corso dell’esecuzione tutti i presenti sono stati invitati ad alzarsi in piedi per la solennità che impongono i due canti. Diversi gli interventi che hanno preceduto l’assegnazione degli attestati di “Salernitano Doc 2025”. S.E. Mons. Andrea Bellandi, da sempre vicino all’Associazione Salernitani Doc, ha voluto soffermare gli intervenuti in un momento corale di preghiera a cui ha fatto seguito un breve intervento, nel corso del quale, ha inteso elogiare le grandi capacità di associazionismo e solidarietà che caratterizzano il presidente Massimo Staglioli. Il Sindaco Vincenzo Napoli, nel porgere i saluti dell’amministrazione comunale, ha sottolineato l’importanza dell’Associazione Salernitani Doc impegnata sempre in opere solidali e sociali nel territorio cittadino, in un mondo – ha dichiarato il Sindaco Napoli – che ci racconta spesso solo disastri e guerre. Per il Movimento Cristiano Lavoratori – partner dell’Associazione Salernitani Doc – sono intervenuti il presidente nazionale dott. Alfonso Luzzi e la sua vice avv. Maria Rosaria Pilla che è anche presidente provinciale. Per il presidente Luzzi “essere salernitani significa molto più che nascere in questa terra, significa amarla, servirla, farla crescere”. Quando ha preso la parola il Presidente dell’Associazione Salernitani Doc, Massimo Staglioli, è stato inondato da un caloroso ed emozionante applauso. “Sono passati diciassette anni da quando, con un piccolo gruppo di amici animati dall’amore per Salerno e per le sue eccellenze, – ha affermato Staglioli – decidemmo di dare vita a un’associazione che rendesse omaggio a chi, con impegno, passione e spirito di appartenenza, contribuisce ogni giorno a portare alto il nome della nostra terra. Oggi – ha continuato il presidente – quella visione si è trasformata in una tradizione sentita, attesa e condivisa. Una tradizione – ha concluso – che ha saputo crescere nel tempo, mantenendo saldo il suo obiettivo: valorizzare l’identità salernitana, in Italia e nel Mondo. E’ partita così la lunga maratona per la consegna delle pergamene tra Salernitani Doc e di Adozione. Primo ad essere chiamato è stato Fra’ Vittorio Celentano, il Parroco della Chiesa del Sacro Cuore, conosciuto come il “frate degli ultimi” che ha ricevuto dalle mani di Mons. Bellandi la Pergamena. L’edizione di quest’anno ha visto anche un momento musicale, intervallando la consegna degli attestati. Ad allietare i presenti con il suo violino elettronico la prof.ssa Monica Pezzano, docente presso istituti ad indirizzo musicale della Capitale. La musicista ha interpretato emozionanti brani, molto sentiti dall’attento pubblico: Abbracceme e Viva la Vida. Tra i tanti destinatari della pergamena vogliamo ricordare Geppino Afeltra, produttore discografico e televisivo; la giornalista di Rai Sport Monica Matano; la politologa Sara Pantuliano, giunta direttamente da Londra; Antonio Sada, presidente Confindustria Salerno; Andrea Prete, presidente Unioncamere il prefetto Vincenzo Roca: il rettore Unisa Virgilio D’Antonio; il Gen. Aldo Iacobelli il col. Mariarosaria Dell’Osso e tanti altri. La serata non ha fatto mancare momenti di emozione ma anche tanta gioia e felicità tra coloro i quali sono stati destinatari delle pergamene e di tutti i familiari al seguito. Donne e uomini che hanno condiviso i valori dell’Associazione Salernitani Doc, fatta di persone che si sono liberate dall’io ed hanno la forza di saper parlare col noi. Questo è l’emblema dell’Associazione Salernitani doc.
Nicola Castorino
|ELENCO SALERNITANI DOC XVII EDIZIONE -2025
|TITOLO
|NOME
|COGNOME
|VALDEMIRO
|ABATE
|DOTT.SSA
|ANGELA
|ALBARANO
|BRIGADIERE CC
|GIOVANNI
|AMATRUDA
|DOTT.
|MASSIMO
|AMODIO
|GIOVANNI
|APICELLA
|GENNARO
|AULISIO
|DOTT.
|IGINO
|AUTUORI
|DIRIGENTE SCOLASTICA
|ANTONELLA
|BAMBACARO
|LUIGI
|BARBARIA
|DIRIGENTE SCOLASTICO
|EMILIANO
|BARBUTO
|DOTT.SSA
|ANTONIETTA
|BARONE
|VICE BRIGADIERE GDF
|GIANCARLO
|BOVE
|PROF.
|ROSARIO
|BOVE
|ARCH.
|GIANLUCA
|CALABRESE
|RAFFAELE
|CALENDA
|DOTT.
|PAOLO
|CALIFANO
|GIUSEPPE
|CANTARELLA
|LUCA
|CAPACCHIONE
|CAPITANO P.M.
|GIANFRANCO
|CAPALDO
|IMMACOLATA
|CARACCIUOLO
|RAG.
|MANLIO
|CARIELLO
|LUOGOTENENTE CC
|PIERVITTORIO
|CARPENTIERI
|IMPRENDITORE
|ANTONIO
|CARPINO
|PASQUALE
|CARRELLA
|DOTT.SSA
|ANNAMARIA
|CASO
|GENNARO
|CAVALLO
|LANFRANCO
|CHIANCONE
|IGINIO
|CINGOTTI
|DOTT.
|GUALTIERO
|D’ANDREA
|MARCO
|D’ANGELO
|MAGNIFICO RETTORE
|VIRGILIO
|D’ANTONIO
|DOTT.
|VINCENZO
|D’ARCO
|CHRISTIAN
|DE ROSA
|DOTT.
|GENNARO
|DE ROSA
|DOTT.
|ROBERTO
|DE SANTI
|COL. ING.
|MARIAROSARIA
|DELL’OSSO
|DOTT.SSA
|CRISTINA
|DI MATTEO
|GIORNALISTA
|FRANCESCO
|DI PASQUALE
|CAV. DOTT.
|MARIO
|ELIA
|MATTEO
|ERRA
|DIODATO
|ESPOSITO
|AVV.
|GIOVANNI
|FALCI
|AVV.
|MASSIMO
|FALCI
|ISPETTORE
|GENNARO
|FALIVENE
|IMPRENDITORE
|MICHELE
|FARINA
|DOTT.SSA
|SARA
|FASULO
|GERARDO
|FIGLIOLIA
|VALERIA
|FORMATO
|VICE ISPETTORE
|ANGELO
|FORNI
|IMPRENDITORE
|MAURIZIO
|GALDI
|MAESTRO
|ALFONSO
|GARGANO
|DOTT.
|ALFONSO
|GARGANO
|ING.
|FELICE
|GESUELE
|RAG.
|ANGELO
|GIUNTO
|DOTT.
|ANTONIO
|GIUNTO
|DOTT.SSA
|ANTONIETTA
|GRANDINETTI
|RAFFAELE
|GUADAGNO
|MARESCIALLO CAPO GDF
|FRANCESCO
|GUERRAZZI
|GEN. C. A.
|ALDO
|IACOBELLI
|DOTT.
|UMBERTO
|INVERSO
|COMMERCIANTE
|MARIO
|IOVANE
|DOTT.
|GIORGIO
|LAMBERTI
|PS
|PIO ANTONIO
|LANDI
|PROF.
|VINCENZO
|LIGUORI
|DOTT.
|ALESSANDRO
|LOMBARDI
|DOTT.
|GIUSEPPE
|MANZO
|DOTT.
|GIANCARLO
|MANZOLILLO
|PROF.SSA
|CARMELA
|MASSA
|APPUNTATO SCELTO
|DANILO
|MASTRANGELO
|GIORNALISTA
|MONICA
|MATANO
|DOTT.SSA
|MADDALENA
|MELE
|AVV.
|GIAMPIERO
|MEO
|ADRIANA
|MERCEDE
|DOTT.
|FRANCO
|MIGLIARO
|AVV.
|ALFONSO
|MIGNONE
|DIRIGENTE SCOLASTICO
|CLAUDIO
|NADDEO
|DON
|PIERLUIGI
|NASTRI
|LUANA
|ORILIA
|VINCENZO
|PACIFICO
|DOTT.SSA
|SARA
|PANTULIANO
|DOTT.
|ANTONIO
|PAPPALARDO
|PROF.
|MICHELE
|PECORALE
|LUOGOTENENTE CC
|CARMINE
|PELLECCHIA
|DOTT.
|EFREM
|PIERMATTEO
|FRANCESCO
|PIERRI
|DOTT.SSA
|MONICA
|PISANO
|GIOVANNI
|PLAITANO
|ROSARIO
|PLAITANO
|CIRO
|PRINCIPE
|MICHELE
|PRINCIPE
|DOTT.
|GIOVANNI
|RAGONE
|MAESTRO
|RICCARDO
|RAGONE
|DOTT.
|PASQUALE
|RENNA
|DOTT.
|GIANLUIGI
|RICCIARDIELLO
|S.E. DOTT.
|VINCENZO
|ROCA
|PROF.
|ROBERTO
|RUSSO
|DOTT.
|ANTONIO
|SADA
|COMMERCIANTE
|GERARDO
|SALZANO
|PROF.SSA
|ASSUNTA
|SANTORO
|GENEROSO
|SENATORE
|DIRIGENTE SCOLASTICA
|CRISTINA
|SORGENTE
|CANTAUTORE
|GIANNI
|MARA’
|AVV.
|ALFONSO
|TALAMO
|RAFFAELE
|TOMEI
|DOTT.SSA
|ADELE MARIA
|TOPA
|MARIO
|TREZZA
|PROF.
|JACOPO
|TROISI
|DOTT.SSA
|FILOMENA
|TURLIONE
|IMPRENDITORE
|GERARDO
|UGOLINO
|PROF.SSA
|ANTONELLA
|VITALE
|DOTT.SSA
|ENZA
|ZAMBRANO
|ELENCO SALERNITANI DI ADOZIONE XVII EDIZIONE -2025
|NOME
|COGNOME
|DOTT.
|GIUSEPPE
|AFELTRA
|PROF.
|MASSIMO
|BARBATO
|AVV.
|ALESSANDRO
|CAMPAGNUOLO
|DIRIGENTE SCOLASTICA
|VITALBA
|CASADIO
|FRA
|VITTORIO
|CELENTANO
|DOTT.
|PASQUALE
|CIULLO
|DOTT.
|DANTE
|CONSIGLIO
|PROF.
|FERNANDO
|CUFFARO
|DOTT.
|OSVALDO ALBINO
|DE CARO
|PROF.
|FRANCESCO
|D’EPISCOPO
|GAETANO
|ESPOSITO
|DOTT.SSA
|ANNA
|ESPOSITO
|RAG.
|EDMONDO
|GALLO
|GIOVANNI
|LANDI
|PROF.
|LUCIO
|MANGO
|BASILIO
|PASSERO
|DOTT. ING.
|ANDREA
|PRETE
|DOTT.
|PIO
|RUSSO
|DOTT.
|SALVATORE
|SCAFURI
|ISPETTORE
|SALVATORE
|SENATORE
|CAV.
|UMBERTO
|VITOLO
|VITO
|GIORDANO