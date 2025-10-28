Salernitani Doc: I nomi di tutti i premiati

In un “Salone dei Marmi” gremito oltre ogni aspettativa si è svolta la cerimonia Salernitani Doc 2025 giunta alla 17° edizione. Diciassette anni di storia fatta di donne e uomini assegnatari dell’attestato di “Salernitani Doc “. Nel corso della lunga maratona sono state consegnate le pergamene attestanti la qualifica di Salernitano Doc 2025. Centoventi Salernitani Doc e 22 Salernitani di Adozione. L’apertura della manifestazione ha visto l’ingresso dei giovani musicisti dell’Istituto Comprensivo Monterisi-Don Milani di Salerno. Trentaquattro allievi diretti dal prof. Giuseppe Scala che hanno messo in scena l’inno europeo, l’Inno alla Gioia e l’inno d’Italia, l’Inno di Mameli. Nel corso dell’esecuzione tutti i presenti sono stati invitati ad alzarsi in piedi per la solennità che impongono i due canti. Diversi gli interventi che hanno preceduto l’assegnazione degli attestati di “Salernitano Doc 2025”. S.E. Mons. Andrea Bellandi, da sempre vicino all’Associazione Salernitani Doc, ha voluto soffermare gli intervenuti in un momento corale di preghiera a cui ha fatto seguito un breve intervento, nel corso del quale, ha inteso elogiare le grandi capacità di associazionismo e solidarietà che caratterizzano il presidente Massimo Staglioli. Il Sindaco Vincenzo Napoli, nel porgere i saluti dell’amministrazione comunale, ha sottolineato l’importanza dell’Associazione Salernitani Doc impegnata sempre in opere solidali e sociali nel territorio cittadino, in un mondo – ha dichiarato il Sindaco Napoli – che ci racconta spesso solo disastri e guerre. Per il Movimento Cristiano Lavoratori – partner dell’Associazione Salernitani Doc – sono intervenuti il presidente nazionale dott. Alfonso Luzzi e la sua vice avv. Maria Rosaria Pilla che è anche presidente provinciale. Per il presidente Luzzi “essere salernitani significa molto più che nascere in questa terra, significa amarla, servirla, farla crescere”. Quando ha preso la parola il Presidente dell’Associazione Salernitani Doc, Massimo Staglioli, è stato inondato da un caloroso ed emozionante applauso. “Sono passati diciassette anni da quando, con un piccolo gruppo di amici animati dall’amore per Salerno e per le sue eccellenze, – ha affermato Staglioli – decidemmo di dare vita a un’associazione che rendesse omaggio a chi, con impegno, passione e spirito di appartenenza, contribuisce ogni giorno a portare alto il nome della nostra terra. Oggi – ha continuato il presidente – quella visione si è trasformata in una tradizione sentita, attesa e condivisa. Una tradizione – ha concluso – che ha saputo crescere nel tempo, mantenendo saldo il suo obiettivo: valorizzare l’identità salernitana, in Italia e nel Mondo. E’ partita così la lunga maratona per la consegna delle pergamene tra Salernitani Doc e di Adozione. Primo ad essere chiamato è stato Fra’ Vittorio Celentano, il Parroco della Chiesa del Sacro Cuore, conosciuto come il “frate degli ultimi” che ha ricevuto dalle mani di Mons. Bellandi la Pergamena. L’edizione di quest’anno ha visto anche un momento musicale, intervallando la consegna degli attestati. Ad allietare i presenti con il suo violino elettronico la prof.ssa Monica Pezzano, docente presso istituti ad indirizzo musicale della Capitale. La musicista ha interpretato emozionanti brani, molto sentiti dall’attento pubblico: Abbracceme e Viva la Vida. Tra i tanti destinatari della pergamena vogliamo ricordare Geppino Afeltra, produttore discografico e televisivo; la giornalista di Rai Sport Monica Matano; la politologa Sara Pantuliano, giunta direttamente da Londra; Antonio Sada, presidente Confindustria Salerno; Andrea Prete, presidente Unioncamere il prefetto Vincenzo Roca: il rettore Unisa Virgilio D’Antonio; il Gen. Aldo Iacobelli il col. Mariarosaria Dell’Osso e tanti altri. La serata non ha fatto mancare momenti di emozione ma anche tanta gioia e felicità tra coloro i quali sono stati destinatari delle pergamene e di tutti i familiari al seguito. Donne e uomini che hanno condiviso i valori dell’Associazione Salernitani Doc, fatta di persone che si sono liberate dall’io ed hanno la forza di saper parlare col noi. Questo è l’emblema dell’Associazione Salernitani doc.

Nicola Castorino

ELENCO SALERNITANI DOC XVII EDIZIONE -2025 TITOLO NOME COGNOME VALDEMIRO ABATE DOTT.SSA ANGELA ALBARANO BRIGADIERE CC GIOVANNI AMATRUDA DOTT. MASSIMO AMODIO GIOVANNI APICELLA GENNARO AULISIO DOTT. IGINO AUTUORI DIRIGENTE SCOLASTICA ANTONELLA BAMBACARO LUIGI BARBARIA DIRIGENTE SCOLASTICO EMILIANO BARBUTO DOTT.SSA ANTONIETTA BARONE VICE BRIGADIERE GDF GIANCARLO BOVE PROF. ROSARIO BOVE ARCH. GIANLUCA CALABRESE RAFFAELE CALENDA DOTT. PAOLO CALIFANO GIUSEPPE CANTARELLA LUCA CAPACCHIONE CAPITANO P.M. GIANFRANCO CAPALDO IMMACOLATA CARACCIUOLO RAG. MANLIO CARIELLO LUOGOTENENTE CC PIERVITTORIO CARPENTIERI IMPRENDITORE ANTONIO CARPINO PASQUALE CARRELLA DOTT.SSA ANNAMARIA CASO GENNARO CAVALLO LANFRANCO CHIANCONE IGINIO CINGOTTI DOTT. GUALTIERO D’ANDREA MARCO D’ANGELO

MAGNIFICO RETTORE VIRGILIO D’ANTONIO DOTT. VINCENZO D’ARCO CHRISTIAN DE ROSA DOTT. GENNARO DE ROSA DOTT. ROBERTO DE SANTI COL. ING. MARIAROSARIA DELL’OSSO DOTT.SSA CRISTINA DI MATTEO GIORNALISTA FRANCESCO DI PASQUALE CAV. DOTT. MARIO ELIA MATTEO ERRA DIODATO ESPOSITO AVV. GIOVANNI FALCI AVV. MASSIMO FALCI ISPETTORE GENNARO FALIVENE IMPRENDITORE MICHELE FARINA DOTT.SSA SARA FASULO GERARDO FIGLIOLIA VALERIA FORMATO VICE ISPETTORE ANGELO FORNI IMPRENDITORE MAURIZIO GALDI MAESTRO ALFONSO GARGANO DOTT. ALFONSO GARGANO ING. FELICE GESUELE RAG. ANGELO GIUNTO DOTT. ANTONIO GIUNTO DOTT.SSA ANTONIETTA GRANDINETTI RAFFAELE GUADAGNO MARESCIALLO CAPO GDF FRANCESCO GUERRAZZI GEN. C. A. ALDO IACOBELLI DOTT. UMBERTO INVERSO COMMERCIANTE MARIO IOVANE DOTT. GIORGIO LAMBERTI

PS PIO ANTONIO LANDI PROF. VINCENZO LIGUORI DOTT. ALESSANDRO LOMBARDI DOTT. GIUSEPPE MANZO DOTT. GIANCARLO MANZOLILLO PROF.SSA CARMELA MASSA APPUNTATO SCELTO DANILO MASTRANGELO GIORNALISTA MONICA MATANO DOTT.SSA MADDALENA MELE AVV. GIAMPIERO MEO ADRIANA MERCEDE DOTT. FRANCO MIGLIARO AVV. ALFONSO MIGNONE DIRIGENTE SCOLASTICO CLAUDIO NADDEO DON PIERLUIGI NASTRI LUANA ORILIA VINCENZO PACIFICO DOTT.SSA SARA PANTULIANO DOTT. ANTONIO PAPPALARDO PROF. MICHELE PECORALE LUOGOTENENTE CC CARMINE PELLECCHIA DOTT. EFREM PIERMATTEO FRANCESCO PIERRI DOTT.SSA MONICA PISANO GIOVANNI PLAITANO ROSARIO PLAITANO CIRO PRINCIPE MICHELE PRINCIPE DOTT. GIOVANNI RAGONE MAESTRO RICCARDO RAGONE DOTT. PASQUALE RENNA DOTT. GIANLUIGI RICCIARDIELLO

S.E. DOTT. VINCENZO ROCA PROF. ROBERTO RUSSO DOTT. ANTONIO SADA COMMERCIANTE GERARDO SALZANO PROF.SSA ASSUNTA SANTORO GENEROSO SENATORE DIRIGENTE SCOLASTICA CRISTINA SORGENTE CANTAUTORE GIANNI MARA’ AVV. ALFONSO TALAMO RAFFAELE TOMEI DOTT.SSA ADELE MARIA TOPA MARIO TREZZA PROF. JACOPO TROISI DOTT.SSA FILOMENA TURLIONE IMPRENDITORE GERARDO UGOLINO PROF.SSA ANTONELLA VITALE DOTT.SSA ENZA ZAMBRANO