Salernitani Doc: I nomi di tutti i premiati

  • Ottobre 28, 2025
  • 0
  • 119
  • 6 Min Read
Salernitani Doc: I nomi di tutti i premiati

In un “Salone dei Marmi” gremito oltre ogni aspettativa si è svolta la cerimonia Salernitani Doc 2025 giunta alla 17° edizione. Diciassette anni di storia fatta di donne e uomini assegnatari dell’attestato di “Salernitani Doc “. Nel corso della lunga maratona sono state consegnate le pergamene attestanti la qualifica di Salernitano Doc 2025. Centoventi Salernitani Doc  e 22 Salernitani di Adozione. L’apertura della manifestazione ha visto l’ingresso dei giovani musicisti dell’Istituto Comprensivo Monterisi-Don Milani di Salerno. Trentaquattro allievi diretti dal prof. Giuseppe Scala che hanno messo in scena l’inno europeo, l’Inno alla Gioia e l’inno d’Italia, l’Inno di Mameli. Nel corso dell’esecuzione tutti i presenti sono stati invitati ad alzarsi in piedi per la solennità che impongono i due canti. Diversi gli interventi che hanno preceduto l’assegnazione degli attestati di “Salernitano Doc 2025”. S.E. Mons. Andrea Bellandi, da sempre vicino all’Associazione Salernitani Doc, ha voluto soffermare gli intervenuti in un momento corale di preghiera a cui ha fatto seguito un breve intervento, nel corso del quale, ha inteso elogiare le grandi capacità di associazionismo e solidarietà  che caratterizzano il presidente Massimo Staglioli. Il Sindaco Vincenzo Napoli, nel porgere i saluti dell’amministrazione comunale, ha sottolineato l’importanza dell’Associazione Salernitani Doc impegnata sempre in opere solidali e sociali nel territorio cittadino, in un mondo – ha dichiarato il Sindaco Napoli – che ci racconta spesso solo disastri e guerre. Per il Movimento Cristiano Lavoratori – partner dell’Associazione Salernitani Doc – sono intervenuti il presidente nazionale dott. Alfonso Luzzi e la sua vice avv. Maria Rosaria Pilla che è anche presidente provinciale.  Per il presidente Luzzi  “essere salernitani significa molto più che nascere in questa terra, significa amarla, servirla, farla crescere”. Quando ha preso la parola il Presidente dell’Associazione Salernitani Doc, Massimo Staglioli, è stato inondato da un caloroso ed emozionante applauso. “Sono passati diciassette anni da quando, con un piccolo gruppo di amici animati dall’amore per Salerno e per le sue eccellenze,  – ha affermato Staglioli – decidemmo di dare vita a un’associazione che rendesse omaggio a chi, con impegno, passione e spirito di appartenenza, contribuisce ogni giorno a portare alto il nome della nostra terra. Oggi  – ha continuato il presidente – quella visione si è trasformata in una tradizione sentita, attesa e condivisa. Una tradizione  – ha concluso – che ha saputo crescere nel tempo, mantenendo saldo il suo obiettivo: valorizzare l’identità salernitana, in Italia e nel Mondo. E’ partita così la lunga maratona per la consegna delle pergamene tra Salernitani Doc e di Adozione. Primo ad essere chiamato è stato Fra’ Vittorio Celentano, il Parroco della Chiesa del Sacro Cuore, conosciuto come il “frate degli ultimi” che ha ricevuto dalle mani di Mons. Bellandi la Pergamena. L’edizione di quest’anno ha visto anche un momento musicale, intervallando la consegna degli attestati. Ad allietare i presenti con il suo violino elettronico la prof.ssa Monica Pezzano, docente presso istituti ad indirizzo musicale della Capitale. La musicista ha interpretato emozionanti brani, molto sentiti dall’attento pubblico: Abbracceme e Viva la Vida. Tra i tanti destinatari della pergamena vogliamo ricordare Geppino Afeltra, produttore discografico e televisivo; la giornalista di Rai Sport Monica Matano; la politologa Sara Pantuliano, giunta direttamente da Londra; Antonio Sada, presidente Confindustria Salerno; Andrea Prete, presidente Unioncamere il prefetto Vincenzo Roca: il rettore Unisa Virgilio D’Antonio; il Gen. Aldo Iacobelli il col. Mariarosaria Dell’Osso e tanti altri. La serata non ha fatto mancare momenti di emozione ma anche tanta gioia e felicità tra coloro i quali sono stati destinatari delle pergamene e di tutti i familiari al seguito. Donne e uomini che hanno condiviso i valori dell’Associazione Salernitani Doc, fatta di persone che si sono liberate dall’io ed hanno la forza di saper parlare col noi. Questo è l’emblema dell’Associazione Salernitani doc.

Nicola Castorino

ELENCO SALERNITANI DOC XVII EDIZIONE -2025
TITOLO NOME COGNOME
VALDEMIRO ABATE
DOTT.SSA ANGELA ALBARANO
BRIGADIERE CC GIOVANNI AMATRUDA
DOTT. MASSIMO AMODIO
GIOVANNI APICELLA
GENNARO AULISIO
DOTT. IGINO AUTUORI
DIRIGENTE SCOLASTICA ANTONELLA BAMBACARO
LUIGI BARBARIA
DIRIGENTE SCOLASTICO EMILIANO BARBUTO
DOTT.SSA ANTONIETTA BARONE
VICE BRIGADIERE GDF GIANCARLO BOVE
PROF. ROSARIO BOVE
ARCH. GIANLUCA CALABRESE
RAFFAELE CALENDA
DOTT. PAOLO CALIFANO
GIUSEPPE CANTARELLA
LUCA CAPACCHIONE
CAPITANO P.M. GIANFRANCO CAPALDO
IMMACOLATA CARACCIUOLO
RAG. MANLIO CARIELLO
LUOGOTENENTE CC PIERVITTORIO CARPENTIERI
IMPRENDITORE ANTONIO CARPINO
PASQUALE CARRELLA
DOTT.SSA ANNAMARIA CASO
GENNARO CAVALLO
LANFRANCO CHIANCONE
IGINIO CINGOTTI
DOTT. GUALTIERO D’ANDREA
MARCO D’ANGELO
MAGNIFICO RETTORE VIRGILIO D’ANTONIO
DOTT. VINCENZO D’ARCO
CHRISTIAN DE ROSA
DOTT. GENNARO DE ROSA
DOTT. ROBERTO DE SANTI
COL. ING. MARIAROSARIA DELL’OSSO
DOTT.SSA CRISTINA DI MATTEO
GIORNALISTA FRANCESCO DI PASQUALE
CAV. DOTT. MARIO ELIA
MATTEO ERRA
DIODATO ESPOSITO
AVV. GIOVANNI FALCI
AVV. MASSIMO FALCI
ISPETTORE GENNARO FALIVENE
IMPRENDITORE MICHELE FARINA
DOTT.SSA SARA FASULO
GERARDO FIGLIOLIA
VALERIA FORMATO
VICE ISPETTORE ANGELO FORNI
IMPRENDITORE MAURIZIO GALDI
MAESTRO ALFONSO GARGANO
DOTT. ALFONSO GARGANO
ING. FELICE GESUELE
RAG. ANGELO GIUNTO
DOTT. ANTONIO GIUNTO
DOTT.SSA ANTONIETTA GRANDINETTI
RAFFAELE GUADAGNO
MARESCIALLO CAPO GDF FRANCESCO GUERRAZZI
GEN. C. A. ALDO IACOBELLI
DOTT. UMBERTO INVERSO
COMMERCIANTE MARIO IOVANE
DOTT. GIORGIO LAMBERTI

 

PS PIO ANTONIO LANDI
PROF. VINCENZO LIGUORI
DOTT. ALESSANDRO LOMBARDI
DOTT. GIUSEPPE MANZO
DOTT. GIANCARLO MANZOLILLO
PROF.SSA CARMELA MASSA
APPUNTATO SCELTO DANILO MASTRANGELO
GIORNALISTA MONICA MATANO
DOTT.SSA MADDALENA MELE
AVV. GIAMPIERO MEO
ADRIANA MERCEDE
DOTT. FRANCO MIGLIARO
AVV. ALFONSO MIGNONE
DIRIGENTE SCOLASTICO CLAUDIO NADDEO
DON PIERLUIGI NASTRI
LUANA ORILIA
VINCENZO PACIFICO
DOTT.SSA SARA PANTULIANO
DOTT. ANTONIO PAPPALARDO
PROF. MICHELE PECORALE
LUOGOTENENTE CC CARMINE PELLECCHIA
DOTT. EFREM PIERMATTEO
FRANCESCO PIERRI
DOTT.SSA MONICA PISANO
GIOVANNI PLAITANO
ROSARIO PLAITANO
CIRO PRINCIPE
MICHELE PRINCIPE
DOTT. GIOVANNI RAGONE
MAESTRO RICCARDO RAGONE
DOTT. PASQUALE RENNA
DOTT. GIANLUIGI RICCIARDIELLO

 

S.E. DOTT. VINCENZO ROCA
PROF. ROBERTO RUSSO
DOTT. ANTONIO SADA
COMMERCIANTE GERARDO SALZANO
PROF.SSA ASSUNTA SANTORO
GENEROSO SENATORE
DIRIGENTE SCOLASTICA CRISTINA SORGENTE
CANTAUTORE GIANNI MARA’
AVV. ALFONSO TALAMO
RAFFAELE TOMEI
DOTT.SSA ADELE MARIA TOPA
MARIO TREZZA
PROF. JACOPO TROISI
DOTT.SSA FILOMENA TURLIONE
IMPRENDITORE GERARDO UGOLINO
PROF.SSA ANTONELLA VITALE
DOTT.SSA ENZA ZAMBRANO

 

ELENCO SALERNITANI DI ADOZIONE XVII EDIZIONE -2025
NOME COGNOME
DOTT. GIUSEPPE AFELTRA
PROF. MASSIMO BARBATO
AVV. ALESSANDRO CAMPAGNUOLO
DIRIGENTE SCOLASTICA VITALBA CASADIO
FRA VITTORIO CELENTANO
DOTT. PASQUALE CIULLO
DOTT. DANTE CONSIGLIO
PROF. FERNANDO CUFFARO
DOTT. OSVALDO ALBINO DE CARO
PROF. FRANCESCO D’EPISCOPO
GAETANO ESPOSITO
DOTT.SSA ANNA ESPOSITO
RAG. EDMONDO GALLO
GIOVANNI LANDI
PROF. LUCIO MANGO
BASILIO PASSERO
DOTT. ING. ANDREA PRETE
DOTT. PIO RUSSO
DOTT. SALVATORE SCAFURI
ISPETTORE SALVATORE SENATORE
CAV. UMBERTO VITOLO
VITO GIORDANO
