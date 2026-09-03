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Salernitana, Varela e Celiento: siamo pronti

  • Settembre 3, 2026
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Salernitana, Varela e Celiento: siamo pronti

di Marco De Martino

SALERNO – Dalla firma sul contratto al primo allenamento con la squadra nel giro di poche ore. Celiento e Varela (nelle foto) sono gli ultimi due rinforzi arrivati alla Salernitana e ieri hanno iniziato la loro nuova avventura in granata, mettendosi subito a disposizione di mister Serse Cosmi. Celiento ha raggiunto in mattinata la sede sociale per sottoscrivere l’accordo biennale che lo legherà al club dell’Ippocampo. All’uscita dalla sede ha manifestato tutta la sua soddisfazione per il trasferimento, sottolineando di essere pronto, anche dal punto di vista fisico, a cominciare questa nuova esperienza. «Sono contento e non vedo l’ora di iniziare. Anche fisicamente mi sento pronto», le sue parole. Una volta completate le formalità, il difensore si è diretto al centro sportivo Mary Rosy per aggregarsi al gruppo. In serata è invece arrivato Varela, trasferitosi dall’Arezzo con la formula del prestito con obbligo di riscatto (l’annuncio ufficiale era arrivato in mattinata dopo l’ok definitivo della Lega). Anche l’attaccante ha subito mostrato grande entusiasmo, assicurando di essere già in condizione e disponibile per scendere in campo. «Sto bene fisicamente, sono allenato e pronto a giocare», ha spiegato, lanciando poi un messaggio ai sostenitori granata: «Mi aspetto tanto entusiasmo dai tifosi. Sono carichissimo e non vedo l’ora di giocare all’Arechi». Due innesti che portano entusiasmo e nuove soluzioni a Cosmi proprio alla vigilia del derby con la Cavese. Per Celiento e Varela, la prima occasione per conoscere il calore dell’Arechi potrebbe arrivare già domenica. Il primo, viste le difficoltà difensive, potrebbe subito partire titolare. A Cosmi l’ultima parola.

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