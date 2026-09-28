Bicchielli: «Con Raffaele Salzano scompare un uomo delle istituzioni, un esempio di dedizione e rigore»

«La scomparsa del dottor Raffaele Salzano rappresenta una perdita profonda per la sua famiglia, per quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e per le istituzioni alle quali ha dedicato una parte importante della sua vita». A dirlo è Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia. «Già Ufficiale dei Carabinieri e successivamente Dirigente Superiore presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Raffaele Salzano ha rappresentato un esempio di professionalità, rigore e dedizione al servizio delle istituzioni. Un uomo che ha saputo coniugare l’impegno pubblico con i valori della famiglia, come testimonia il ricordo di marito e padre insostituibile che oggi accompagna il suo ultimo saluto – ha detto Bicchielli – Alla moglie, ai figli, al fratello Aniello e a tutti i familiari giungano le mie più sincere e sentite condoglianze. In questo momento di dolore, desidero rivolgere un pensiero particolare alla famiglia, nella consapevolezza che il ricordo di uomini come Raffaele Salzano, che hanno servito lo Stato con serietà e senso del dovere, continuerà a vivere nella memoria di quanti lo hanno conosciuto. A nome mio e dell’intera comunità che rappresento, esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia Salzano».
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