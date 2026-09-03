Holding Gruppo Vitolo celebra 40 anni di attività

Quarant’anni di attività, visione imprenditoriale e impegno costante per il territorio. La Holding Gruppo Vitolo celebra il prossimo 4 settembre, presso gli spazi del NEXT Ex Tabacchificio, un importante traguardo che racconta la crescita di una realtà familiare nata nel 1986 e oggi articolata in diversi settori strategici. L’evento vedrà la partecipazione di collaboratori, rappresentanti delle istituzioni, clienti storici e partner che, nel corso degli anni, hanno accompagnato lo sviluppo del Gruppo, contribuendo alla costruzione di un percorso imprenditoriale fondato su radici solide e sguardo rivolto al futuro. La storia della Holding prende avvio nel 1986, quando Carlo e Rosanna Vitolo, con spirito d’iniziativa e forte senso di responsabilità sociale, avviano le prime attività nel settore immobiliare e danno vita al Centro Medico San Luca, realtà pionieristica per la sanità campana. Un progetto nato con l’obiettivo di offrire una medicina di eccellenza, mettendo la persona al centro del percorso di cura e introducendo, già all’epoca, approcci innovativi come teatroterapia, musicoterapia e ippoterapia. Quella visione si è evoluta nel tempo fino a trovare la sua massima espressione nel San Pio Medical Center, confermando la volontà del Gruppo di considerare l’impresa non soltanto come motore economico, ma come strumento capace di generare valore umano, sociale e territoriale. Oggi la Holding è guidata dai figli Elisa e Marcello Vitolo, che rappresentano la continuità di un modello d’impresa familiare fondato su lungimiranza, coesione, tenacia e attenzione al contesto locale, con una crescita costante e diversificata. La Holding Gruppo Vitolo opera infatti in più ambiti: dalla sanità al Business Process Outsourcing con Contact Centre Sud, dall’hospitality e ristorazione con Hotel San Luca, Bar Ristorante La Nona Musa, Hotel Eboli ed Eboli Bistrot al settore agricolo e vitivinicolo, fino alla formazione medica ECM con ViTer Formazione e ai servizi integrati di mobilità e comunicazione pubblicitaria con MVRent. «Siamo orgogliosi di questo importante traguardo, frutto di persone che hanno creduto nelle nostre idee e che ci hanno accompagnato in questi anni, permettendo la realizzazione dei nostri progetti. Oggi guardiamo al futuro con l’ambizione che da sempre guida il nostro Gruppo», dichiarano Elisa e Marcello Vitolo. L’appuntamento del 4 settembre rappresenterà dunque un momento di celebrazione ma anche di gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito a scrivere le pagine più significative di questa storia imprenditoriale, che continua a evolversi con l’obiettivo di generare sviluppo, innovazione e benessere per il territorio.