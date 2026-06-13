Salernitana, un campionato di serby

SALERNO – Le prime proiezioni sulla composizione del Girone C della Serie C 2026-2027 raccontano un campionato destinato a diventare uno dei più affascinanti e combattuti degli ultimi anni. In attesa dell’ufficializzazione dei raggruppamenti da parte della Lega Pro, il quadro appare ormai quasi definito e vede la presenza di numerose piazze storiche del calcio meridionale con la Campania che si presenterà ai nastri di partenza con ben sette squadre: Salernitana, Casertana, Cavese, Giugliano, Savoia, Scafatese e Sorrento. Un vero record che trasformerà il Girone C in una sorta di campionato regionale allargato, con sfide capaci di accendere l’entusiasmo dei tifosi e riempire gli stadi ogni settimana. Per molti avversari, affrontare la Salernitana significherà misurarsi con la squadra da battere. Per i granata, invece, ogni derby rappresenterà un esame di maturità nella corsa verso la promozione.Salernitana-Cavese è, tra tutte le sfide regionali, quella probabilmente più radicata nel territorio. Salerno e Cava de’ Tirreni condividono storia, geografia e una rivalità che attraversa generazioni di tifosi. I precedenti tra le due squadre hanno spesso regalato spettacolo e tensione agonistica. Da una parte l’ambizione di una grande piazza che punta alla Serie B, dall’altra l’orgoglio di una società che ha costruito nel tempo una propria identità forte e riconoscibile. La vicinanza tra le due città rende il confronto ancora più intenso. Se si guarda alla storia, il confronto con la Casertana è forse il più prestigioso tra quelli che attendono la Salernitana. Le due squadre si sono affrontate anche negli ultimi play off, con una doppia sfida carica di emozioni e tensioni in cui a spuntarla sono stati i granata di Cosmi. Nel corso degli anni si sono affrontate sempre in Serie C e Coppa Italia ma mai in B, costruendo una rivalità fatta di rispetto ma anche di forte competitività. Caserta e Salerno condividono una grande passione calcistica e ogni confronto richiama migliaia di tifosi. Non è escluso che le due squadre possano trovarsi a lottare per le posizioni di vertice, rendendo il derby ancora più importante ai fini della classifica. Il ritorno del Savoia tra i professionisti aggiunge un ulteriore elemento di fascino al campionato. La società di Torre Annunziata è una delle più antiche del Mezzogiorno e vanta una tradizione che affonda le radici nei primi anni del calcio italiano. Il confronto con la Salernitana riporta alla memoria sfide che hanno caratterizzato diverse epoche del football meridionale. Il derby tra granata e biancoscudati non è soltanto una questione geografica, ma anche culturale. Due tifoserie calorose, due città orgogliose e due club che ambiscono a recitare un ruolo importante nel torneo. Tra le neopromosse figura anche la Scafatese, pronta a vivere una stagione storica tra i professionisti. La vicinanza tra Scafati e Salerno contribuisce a creare i presupposti per una sfida particolarmente sentita. Pur non possedendo la tradizione di altri derby campani, il confronto potrebbe rapidamente trasformarsi in uno degli appuntamenti più interessanti della stagione. Per la Scafatese affrontare la Salernitana significherà confrontarsi con una delle corazzate del girone. Per i granata, invece, sarà fondamentale non sottovalutare una squadra che arriverà in Serie C con entusiasmo e voglia di sorprendere. Poi c’è il Giugliano club che si è consolidato come una delle realtà più credibili della Serie C. La sfida contro la Salernitana metterà di fronte due club con obiettivi differenti ma accomunati dalla volontà di recitare un ruolo da protagonisti.La trasferta in terra giuglianese sarà una delle più delicate per i granata, chiamati a confrontarsi con un ambiente tradizionalmente molto caldo. Più che una rivalità storica, quella tra Salernitana e Sorrento è una sfida dal forte fascino territoriale. Le due città rappresentano alcune delle località più conosciute della Campania e ogni confronto contro la Salernitana per i costieri costituisce per i rossoneri un’occasione speciale, capace di attirare grande attenzione da parte di tifosi e addetti ai lavori. La presenza contemporanea di sette squadre campane genererà una quantità enorme di incroci regionali che contribuiranno a rendere unico il Girone C.