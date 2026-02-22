Salernitana. Ultras contro squadra e Iervolino

SALERNO – La vergogna più grande, senza nulla togliere alla vittoria del Monopoli, è questa squadra granata che non ha dato segni di vita in 98 minuti di gara giocati contro la squadra pugliese che non ha rubato nulla, diciamolo a chiare lettere, e la sua clamo- rosa vittoria all’Arechi di ieri è frutto solo di tranquillità e di un buon gioco non trascen- dentale ma che si basa sulle cose essenziali del calcio. E’ vero che Scipioni, il match winner ha trovato il gol della domenica con un tiro da oltre trenta metri che ha scaval- cato l’incerto ancora una volta Donnarumma, ma cosa ha fatto la Salernitana, poi, per cercare di rimediare al gol ospite. Niente davvero visto che di tiri in porta non c’è stata neppure l’ombra.

Nel deserto dell’Arechi (solo 8000 le presenze sugli spalti anche se forse erano molti di meno) appena le squadre sono entrate sul terreno di gioco eccoli i cori contro il pa- tron granata Danilo Iervolino che sono echeggiati da una curva sud Siberiano con sem- pre meno ultras in questo settore a tifare Salernitana malgrado la bella giornata di sole.