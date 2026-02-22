Faggiano: Non capisco le contestazioni al Presidente

Il direttore sportivo della Salernitana, Daniele Faggiano, arriva in sala stampa visibilmente teso e affronta senza filtri il momento critico della squadra dopo la sconfitta casalinga contro il Monopoli.

Faggiano ammette le proprie responsabilità: “Ci metto le parole, ma servono anche i fatti. Dobbiamo svegliarci tutti, è un momento buio”. Spiega che il suo sfogo a Cava voleva dare una scossa alla squadra, ma secondo lui l’effetto non c’è stato. Sul futuro di Raffaele aggiunge: “Non è sempre colpa dell’allenatore. In campo non va il mister o il sottoscritto. Merito al Monopoli, ma anche alle altre squadre che ci hanno messo in difficoltà. A volte sembrano correre il doppio”.

Faggiano riconosce anche l’influenza di episodi arbitrali, ma sottolinea la necessità di riflettere prima di prendere decisioni affrettate: “Due, tre ore per ragionare sulle cose da fare”. Infine, sulla contestazione dei tifosi: “Sono il primo che mi auto contesto. Non comprendo la contestazione al presidente”.