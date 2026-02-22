Sangiuliano (FdI), Monaldi resta un’eccellenza ma ora serve la verità

Oggi Fiorenza Sarzanini sulle pagine del Corriere della Sera racconta in maniera chiara e impeccabile la catena di errori e negligenze che avrebbero portato al fallimento del trapianto di cuore al piccolo Domenico. L’ospedale Monaldi resta un’eccellenza in cui lavorano tanti medici e infermieri di indubbia professionalità e bravura. Proprio per questo occorre la massima chiarezza su cosa è accaduto. La verità la dobbiamo al piccolo Domenico. La giusta commozione per quanto accaduto non deve farci parlare di fatalità e sfortuna ma i fatti vanno letti con il rigore della scienza. Bisogna verificare chi doveva agire, secondo quali prescrizioni e se ha fatto bene il suo lavoro. Più in generale va verificato un sistema dove, a volte, ai meritevoli sono stati preferiti gli amici. La sanità è il primo servizio ai cittadini , che non ammette errori”. Lo dichiara Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Campania.
