Giovanni Trombone: la voce baritonale della Salernitana

di Antonio Roma

“Pronto!” e le lancette del mixer schizzavano pericolosamente nella zona proibita dei decibel. Quella della distorsione via etere e da evitare per il buon esito della diretta radiofonica. Ma la voce del tifoso Giovanni De Luca per tutti noto come “trombone” per la sua voce baritonale era inconfondibile, unica. Anche lui un esponente della tifoseria più vera, più ruspante che è stata costretta ad ingoiare tanti rospi amari a partire dal 1956. Oltre 35 campionati, molti anonimi, in terza serie e pochissimi acuti. Giovanni “Trombone” era fra i più sanguigni ma anche quello che cedeva alla speranza più pura di un pronto riscatto. Che avrebbe guidato la Salernitana alla categoria che realmente meritava. Quella seconda lettera dell’alfabeto tanto agognata di una categoria da riassaporare magari un attimo prima di morire. E con lui, ma non soltanto lui, c’era da stare bene attenti se la Salernitana le aveva prese di brutto. Perché nessuno gli avrebbe impedito di schiodare tutti i santi dal calendario in una reazione frutto di un mix fra rabbia e delusione. Ma anche dalla paura di aver perso ancora un anno, di aver visto ancora una volta il sogno di lasciare la serie C maledetta. Giovanni De Luca era solito seguire le gare della Salernitana sul muro della tribuna del Vestuti. A fargli compagnia, secondo chi lo conosceva bene,un corroborante che a volte serviva per annegare qualche dispiacere se la beneamata non raggiungeva il risultato sperato. Eppure, nonostante le delusioni, soprattutto per i risultati che non arrivavano, Giovanni “Trombone” era sempre pronto a riporre la speranza in un immediato riscatto. Che la prossima stagione sarebbe stata quella del riscatto granata, quella del salto di categoria, in quella che ampiamente meritava la Salernitana. E poi…poi sarebbe stato il momento di morire finalmente felici…