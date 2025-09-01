Khelif sfida World Boxing: ricorso al Tas per gender test - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Salernitana, ufficiale Tascone
Salernitana, preso l’attaccante Ferraris
Malattie rare, amiloidosi cardiaca da transtiretina: farmaco rallenta progressione
Bublik ‘attacca’ il doppio: “Non è vero tennis”. Poi cita Vavassori
Ultim'ora Nazionale

Khelif sfida World Boxing: ricorso al Tas per gender test

  • Settembre 1, 2025
  • 0
  • 68
  • 1 Min Read
Khelif sfida World Boxing: ricorso al Tas per gender test

(Adnkronos) – La pugile algerina Imane Khelif, campionessa olimpica nel pugilato a Parigi 2024, ha presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) contro World Boxing in merito a una decisione che le impedisce di partecipare ai prossimi eventi senza un test genetico preliminare. Il ricorso, depositato il 5 agosto 2025, fa sapere il Tas, mira a ribaltare la decisione di World Boxing secondo cui Imane Khelif "non era autorizzata a partecipare alla Box Cup di Eindhoven, né a nessun evento World Boxing finché non si fosse sottoposta a test genetico sul sesso".  Il ricorso chiedeva inoltre al Tas di dichiarare Imane Khelif idonea a partecipare ai Campionati Mondiali di Pugilato del 2025, dal 4 al 14 settembre, senza test. Il 1° settembre 2025, il Tas ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione della decisione di World Boxing fino all'udienza del caso. Le parti stanno attualmente scambiando memorie scritte e, con il loro consenso, verrà fissata un'udienza. Le procedure del Tas, finché sono in corso, sono riservate.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025