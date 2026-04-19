Salernitana, tre punti d’oro

di fabio Setta

SALERNITANA-AZ PICERNO 2-1

SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Arena, Golemic, Anastasio; Cabianca, Tascone (69’ Gyabuaa), De Boer, Longobardi; Ferraris (76’ Achik); Lescano (82’ Carriero), Ferrari. A disposizione: Brancolini, Antonucci, Xaxhiu, Quirini, Molina, Matino, Di Vico, Boncori. All. Cosmi

AZ PICERNO (5-4-1): Marcone; Gemignani, Del Fabro, Bassoli, Bellodi (82’ Marino), Djibril (96’ Bocic); Cardoni, Baldassin (93’ Coppola), Franco (82’ Esposito), Pugliese; Abreu (96’ Pistolesi). A disposizione: Summa, Maiorino, Salvo, Bianchi, Maselli, Rillo. All: De Luca

ARBITRO: Renzi di Pesaro (Spataro di Rossano – Rispoli di Locri. IV Uomo: Manzo di Torre Annunziata. FVS: Romaniello di Napoli)

RETI: 52’ Lescano, 72’ Pugliese (A), 78’ Achik

NOTE: Spettatori presenti 9681 (quota abbonati 5289), 250 dei quali provenienti da Picerno. Ammoniti: Ferraris (S), Arena (S), Franco (A), Del Fabro (A), Baldassin (A), Anastasio (S). Calci d’angolo 1-7 per l’AZ Picerno (0-1 pt). Recupero 3’pt, 10+2’st.

SALERNO – Una partita sporca, a tratti soporiferi che ha vissuto di fiammate ed episodi. La Salernitana è stata più cinica ad approfittare degli errori avversari e ha conquistato i tre punti, stringendo i denti ma sicuramente la prestazione dei granata non è stata certo memorabile. Cosmi ha confermato il modulo con Ferraris dietro la coppia pesante formata da Lescano e Ferrari ma i granata hanno avuto non pochi problemi a scardinare la difesa avversaria. L’AZ Picerno, infatti, schierato in fase di non possesso con il 5-4-1 ha chiuso bene gli spazi nella prima frazione, provando a ripartire appoggiandosi sul vivace Abreu. Nel primo tempo, con un giro palla lento e un Ferraris che raramente ha avuto modo di accendersi, la Salernitana ha tirato in posta soltanto al 30’ proprio con l’ex Pescara dal limite su cui è stato bravo il portiere lucani. Era inevitabile che una partita così si potesse sbloccare con il classico episodio su calcio da fermo. Puntualmente al 52’ su punizione di Anastasio, Lescano che due minuti prima si era divorato un’occasione clamorosa sparando il pallone in curva, ha deviato in rete la sponda di Cabianca. La Salernitana, però, ha avuto il demerito di abbassarsi subito e con una difesa decisamente traballante (Arena, ammonito, andava probabilmente sostituito), dopo aver concesso diverse occasioni è capitolata al 72’ quando su cross di Cardoni, Golemic e Arena si sono addormentati, lasciando che Pugliese da solo battesse Donnarumma. Dopo aver inserito, forse troppo tardi Gyabuaa, Cosmi ha pescato il jolly Achik che ha approfittato del retropassaggio sbagliato di Bellodi per riportare la Salernitana in vantaggio al primo pallone toccato. Il Picerno si è ributtato in avanti, Cosmi si è coperto con Carriero, passando alla difesa a cinque per portare a casa un risultato comunque importante. Questa contro l’AZ Picerno è la seconda vittoria consecutiva che riporta la Salernitana al terzo posto, a pari punti col Cosenza ma col vantaggio degli scontri diretti a novanta minuti dal termine. Domenica l’ultima di stagione regolare a Foggia. Poi via ai playoff e la sensazione, al di là del piazzamento che per essere protagonisti servirà ben altra Salernitana.