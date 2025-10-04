Salernitana, tre dubbi per Raggaele

di Marco De Martino

SALERNO – Meno uno al derby Salernitana-Cavese. Siamo ormai alla vigilia dell’atteso appuntamento che contrapporrà, all’Arechi, i granata di Raffaele ed i metelliani di Prosperi e le due squadre sono ormai in procinto di rifinire le rispettive preparazioni per farsi trovare pronte. Questa mattina, alle ore 11, il gruppo granata svolgerà al Mary Rosy l’ultimo allenamento pre-partita, con il tecnico che scioglierà i residui dubbi di formazione. Un nodo da sciogliere in ogni reparto per la Salernitana, con tre ballottaggi che si risolveranno solo alla consegna delle distinte. Viste le assenze di Cabianca, de Boer e Liguori, mister Raffaele (nella foto di Gambardella) dovrà scegliere i rispettivi sostituti anche in considerazione delle qualità dell’avversario. In difesa, davanti a Donnarumma, ci saranno Coppolaro, nel ruolo di braccetto di destra, e Golemic, in quello di perno centrale. Il dubbio è legato al braccetto di sinistra con tre elementi in lizza per la maglia lasciata orfana da Cabianca. In vantaggio, nonostante le ultime pessime prestazioni, è Frascatore. L’ex avellinese, autore di due errori clamorosi che, contro Cerignola e Casarano, sono costati altrettanti gol, è tallonato da Anastasio e, poco più dietro, da Matino, tra l’altro unico ex di turno di sponda granata. A centrocampo Raffaele tira un sospiro di sollievo grazie al rientro dalla squalifica di Galo Capomaggio ma rimane il nodo da sciogliere relativo alla sostituzione di de Boer. Dovrebbe essere della partita dal 1′ Tascone il quale, nonostante abbia performato a corrente alternata, è comunque l’unico centrocampista in grado di abbinare quantità e qualità. Resta da assegnare, dunque, la casacca di mezzala sinistra. Dopo essere rimasto in naftalina per alcune giornate potrebbe nuovamente scoccare l’ora di Borna Knezovic. L’autore del primo gol stagionale della Salernitana è favorito su Varone sia per una questione tattica, visto che il croato è più abile ad inserirsi negli ultimi trenta metri avversari, sia perchè Raffaele vuole tenere in panchina un’opzione, Varone appunto, che possa essere in grado all’occorrenza di subentrare in tutti i ruoli della mediana. A completare il reparto nevralgico saranno i due esterni che hanno confezionato il gol del pareggio a Casarano, ovvero Villa a sinistra e Quirini a destra. In avanti è in atto il terzo (e più intrigante…) ballottaggio. Certo di una maglia è l’ultimo arrivato Andrea Ferraris, autore di tre gol nelle ultime quattro partite ed abile ad interpretare al meglio il ruolo di scenda punta alle spalle dell’ariete centrale. Per questa maglia sono in lotta i due bomber, nonchè capitani, della Salernitana, Roberto Inglese, che ha anch’egli scontato il turno di squalifica, e Franco “El Loco” Ferrari, autore di due gol nelle ultime tre gare giocate tutte da titolare. Sarà, questa, una scelta ardua per mister Raffaele che potrebbe comunque puntare sulla voglia di riscatto e la fame di gol di Bobby English. Infine il dato della prevendita che anche ieri ha fatto registrare un risultato lusinghiero: 7.616 (1 ospite) i biglietti emessi che, sommati ai 5.289 abbonati e nonostante divieti e restrizioni, portano il dato di domani all’Arechi già a quota tredicimila spettatori.