Salernitana tra crescita sul campo e futuro societario

di Andrea De Simone

Nelle ultime settimane la Salernitana sta offrendo segnali incoraggianti. Non si tratta soltanto dei risultati, ma soprattutto dell’atteggiamento mostrato in campo. La squadra appare più consapevole, più compatta e capace di affrontare le partite con maggiore personalità. Sono progressi evidenti sotto il profilo caratteriale, tecnico e tattico, aspetti che raccontano di un gruppo che sta lentamente trovando equilibrio e identità sotto la nuova guida tecnica. In una fase così delicata della stagione, la continuità diventa l’elemento decisivo. Servono compattezza, spirito di sacrificio e fiducia nei propri mezzi. Sono queste le qualità che possono permettere alla squadra di affrontare il finale di campionato con maturità e di restare pienamente in corsa per l’obiettivo play-off. Ed è proprio su questo che va costruita la fiducia: su ciò che la squadra sta dimostrando sul campo, settimana dopo settimana. Accanto alle vicende sportive, negli ultimi tempi si susseguono notizie sul possibile cambio di proprietà del club. A tal proposito, il quotidiano Cronache ha fornito elementi e dettagli prima di altri, contribuendo a delineare un quadro informativo che merita attenzione. In situazioni come questa, è fondamentale mantenere equilibrio e senso della misura. Colpisce, infatti, la rapidità con cui si stanno diffondendo giudizi, soprattutto sui social, spesso netti e definitivi, in assenza di elementi concreti. Non c’è ancora un comunicato ufficiale, i potenziali nuovi proprietari non si sono presentati in città, non hanno illustrato programmi, né sono noti i nomi di eventuali dirigenti o collaboratori. Eppure, si assiste già a valutazioni tranchant, tra entusiasmi e bocciature preventive. È un atteggiamento che rischia di essere poco utile, se non addirittura dannoso. I giudizi, soprattutto quando riguardano la credibilità e la solidità di una società, dovrebbero basarsi sui fatti e non sulle ipotesi. Chiunque abbia l’intenzione di investire nella Salernitana dovrà essere valutato per la qualità e la concretezza del progetto che intende costruire. La tifoseria e la città hanno il diritto di capire se esiste una reale volontà di dare stabilità al club, di costruire una squadra competitiva e di investire in infrastrutture e settore giovanile. Solo allora sarà possibile esprimere valutazioni fondate. Il principio, in fondo, è semplice: non si deve tifare per una proprietà, ma per la maglia. Le proprietà cambiano, i dirigenti passano, ma l’identità di una squadra resta. La Salernitana è patrimonio della sua città, della sua provincia e delle migliaia di tifosi che la seguono ovunque. Chi arriverà a Salerno con serietà, rispetto e idee chiare troverà una comunità pronta a sostenere un progetto ambizioso. Chi invece non dimostrerà attenzione verso questa identità difficilmente potrà essere considerato parte della famiglia granata. Esiste infine una regola non scritta che vale nel calcio ovunque: il campo emette sempre il verdetto più importante. Quando arrivano i risultati arrivano anche gli applausi; quando invece i risultati mancano è naturale che arrivino critiche e contestazioni. In questo senso merita rispetto anche l’atteggiamento di una parte significativa della tifoseria. Negli anni, la Curva ha spesso scelto di contestare dopo, e non prima: dopo due retrocessioni pesanti, dopo evidenti difficoltà, quando i fatti dimostrano che qualcosa non ha funzionato in campo o negli spogliatoi. Un approccio che merita di essere sottolineato: incitare i giocatori durante la gara, sostenere la squadra nei momenti difficili e, se necessario, esprimere dissenso solo dopo il fischio finale. È una forma di maturità che tiene insieme passione e responsabilità. È il segno di un attaccamento autentico: sostenere sempre la squadra, senza rinunciare al diritto di pretendere rispetto, impegno e responsabilità. Perché alla fine, nel calcio come nella vita, i nomi passano, le proprietà cambiano, ma ciò che resta davvero è il rispetto per una maglia e per la passione di un popolo che non ha mai smesso di crederci.