Salernitana, tegola Villa

di Marco De Martino

SALERNO – Una tegola dietro l’altra. Proprio quando la vittoria di Trapani aveva riportato un minimo di serenità, il gruppo granata e mister Serse Cosmi devono fare i conti con l’ennesimo infortunio muscolare. Dopo Filippo Berra e Galo Capomaggio, fermatisi la scorsa settimana e che dovranno restare ai box almeno fino alla fine del mese, ieri è toccato a Luca Villa fare i conti con la malasorte. Dopo l’infortunio subito nel corso del match di Trapani che l’aveva costretto a restare negli spogliatoi dopo l’intervallo, il terzino sinistro si è sottoposto ieri mattina ad accertamenti diagnostici presso il centro Check Up di Salerno. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado all’adduttore destro: almeno tre le settimane di stop per Villa che ha già iniziato il percorso riabilitativo e che spera di rientrare in tempo per i play off. Assume ancora più importanza, dunque, il piazzamento finale della Salernitana che, se arrivasse al terzo posto, inizierebbe il proprio cammino nella post season il 10 maggio, ovvero una settimana più tardi rispetto alla data prevista se si classificasse quarta o quinta. Sette giorni in più farebbero comodo a Cosmi per recuperare Berra, Capomaggio e Villa ma, per riuscire a centrare l’obiettivo, bisognerà vincere le due gare rimanenti in calendario a cominciare dalla prossima sfida, quella in programma all’Arechi domenica prossima alle ore 20.30 contro il lanciatissimo AZ Picerno. Ieri, come detto, gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno ripreso la preparazione dopo un giorno di riposo, svolgendo un lavoro fisico e aerobico seguito da partite a campo ridotto. Detto di Villa, Berra e Capomaggio, che hanno lavorato in palestra ed hanno svolto terapie, dall’infermeria arriva anche una buona notizia: Mirko Antonucci ha preso parte regolarmente alla seduta con i compagni ed è dunque recuperato. Continua invece il proprio lavoro differenziato Roberto Inglese. La preparazione dei granata proseguirà quest’oggi con una doppia seduta a partire dalle 10:30, sempre al Mary Rosy.