Salernitana, su Raffaele decide Iervolino. Spunta Bisoli

ALERNO – Giuseppe Raf- faele è nuovamente in bi- lico. Come accaduto dopo la nottataccia di Cerignola, la società granata sta valu- tando la posizione del tec- nico. Sarà una notte di riflessioni per il proprieta- rio Danilo Iervolino, il presi- dente Milan, l’AD Pagano ed il ds Faggiano, anche lui nell’occhio del ciclone so- prattutto dopo il diverbio avuto proprio con il tecnico Raffaele dopo il gol del pa- reggio della Cavese e la suc- cessiva espulsione dell’allenatore granata. Uno screzio che sancirebbe la rottura definitiva tra il ds granata ed il tecnico, un epi- sodio che potrebbe segnare inevitabilmente il destino di uno dei due o addirittura di