Salernitana, su Raffaele decide Iervolino. Spunta Bisoli

ALERNO – Giuseppe Raf- faele è nuovamente in bi- lico. Come accaduto dopo la nottataccia di Cerignola, la società granata sta valu- tando la posizione del tec- nico. Sarà una notte di riflessioni per il proprieta- rio Danilo Iervolino, il presi- dente Milan, l’AD Pagano ed il ds Faggiano, anche lui nell’occhio del ciclone so- prattutto dopo il diverbio avuto proprio con il tecnico Raffaele dopo il gol del pa- reggio della Cavese e la suc- cessiva espulsione dell’allenatore granata. Uno screzio che sancirebbe la rottura definitiva tra il ds granata ed il tecnico, un epi- sodio che potrebbe segnare inevitabilmente il destino di uno dei due o addirittura di
entrambi in questa stagione a dir poco travagliata. Sarà una lunga notte, l’ennesima, in casa granata, con l’ultima decisione che sarà assunta, com’è giusto che sia, proprio dal patron Danilo Iervolino. Se fosse confermata la fidu- cia a Raffaele, il tecnico si giocherebbe la permanenza sulla panchina della Saler- nitana nel match in pro- gramma all’Arechi domenica prossimo contro il Monopoli. Se invece pas- sasse la linea dura, si opte- rebbe per una soluzione che possa dare alla Salernitana una scossa emotiva impor- tante ed effetti nell’imme- diato. Al momento la rosa di nomi è composta dai vari Pazienza, Caserta, Braglia e Pagliuca ma nelle ultime ore è saltato fuori anche il profilo di Pierpaolo Bisoli, sergente di ferro reduce
dalle esperienze poco felici alla guida di Sud Tirol, Mo- dena e Brescia. In ogni caso la giornata decisiva per sta-
bilire il destino di Giuseppe Raffaele e, ovviamente, della Salernitana, sarà quella di oggi. Forse…